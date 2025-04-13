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11歲女童跳繩200下劇烈腹痛…轉婦科才知是「黃體破裂」 醫揭5大成因

香港01／ 撰文／李納德
浙江11歲小學四年級女童放學後做運動，連續跳繩200下及做30下仰臥起坐，隨後腹部劇痛由家人送院。情境示意圖。圖／Ingimage
浙江11歲小學四年級女童放學後做運動，連續跳繩200下及做30下仰臥起坐，隨後腹部劇痛由家人送院。情境示意圖。圖／Ingimage

家長注意！浙江11歲小學四年級女童放學後做運動，連續跳繩200下及做30下仰臥起坐，隨後腹部劇痛由家人送院。醫生發現女童卵巢黃體破裂，查問下原來她去年已經初潮來經，撞正生理期做劇烈運動而出事，幸好及時就醫已無大礙。

醫生提醒黃體破裂首要症狀為突發性腹痛，嚴重會出現休克，多見於20至40歲女性，11歲的患者較為罕見，建議來經前1星期要避免做劇烈運動，另外還有4個因素也可能導致黃體破裂。

跳繩200下、做30下仰臥起坐後腹痛

陸媒報導，浙江寧波小學四年級生小易（化名）每天放學回家都會做運動，日前她如常跳繩200下及做30下仰臥起坐，未幾腹部出現陣痛。母親當時未有為意，直至晚上小易腹痛變嚴重，家人才送她到寧波市北侖區第二人民醫院兒科。

兒科醫生進行超聲波檢查，發現小易左側卵巢疑黃體破裂、出現血凝塊及盆腹腔積液，緊急轉介婦科，終確認為卵巢黃體破裂，需住院緊急治療。

黃體破裂多見於20至40歲女性

婦科醫生俞燕芬指，黃體破裂是婦科常見急症，多見於20至40歲女性，11歲女生較為罕見。黃體是女性生殖系統重要結構，在月經週期中由卵巢排卵後形成，負責分泌雌激素和孕激素，完成分泌後會自然萎縮。不過，在特定情況下，黃體會因過度長大形成囊腫，可能增大到3至8厘米水平，較易破裂。

月經前一周避免劇烈運動

俞醫生查問發現，原來小易去年已來初潮，她運動時剛好撞上生理期，此時卵巢黃體較為脆弱，外力影響下腹部壓力增加，可能令黃體破裂。月經前一周是黃體破裂高危期，應避免做劇裂運動，家長也要多加注意。

5大因素致出事

俞醫生提醒，除劇烈運動外，性生活不當、腹部外傷、盆腔炎、腹內壓升高，例如用力排便或劇烈咳嗽，都可能導致黃體破裂。黃體破裂首要症狀為突發性腹痛，會集中在身體其中一側的下腹，同時會出現惡心、嘔吐、頭暈、面色蒼白等情況，嚴重者會出現休克。如女性離奇突發性腹痛、陰道出血應及早求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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