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大阪世博會德陽日 古蜀文明亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
神秘的古蜀文明將在大阪世博會亮相。 圖／本報德陽傳真
神秘的古蜀文明將在大阪世博會亮相。 圖／本報德陽傳真

近日，2025年日本大阪世博會（簡稱大阪世博會）四川活動周新聞發布會舉行。會上，四川省德陽市對「德陽日」活動具體籌備情況作了介紹。

據了解，大阪世博會期間將舉辦「德陽日」活動，重點呈現德陽古蜀文明、德陽傳統技藝和產業發展成果。其中，三星堆國寶級文物複製品——青銅神樹、青銅面具、青銅獸首冠人像會在世博會長期展陳。活動期間還將有德陽雜技表演、花式茶藝以及綿竹年畫現場拓印等精彩節目，展陳德陽市非遺產品，包括德陽潮扇、羅江漆器、旌陽盔帽等。

德陽是大陸三大動力設備製造基地之一，也是聯合國清潔技術與新能源裝備製造業國際示範城市。活動期間，德陽將在世博會四川周「川品耀世博特色商品展」設置德陽專區，組織10家德陽高端工業產品和名優特產現場展示。「德陽日」期間，還將舉行德陽城市主題推介會等活動，舉辦「魅力德陽 閃耀大阪」德陽城市主題推介會，推介德陽城市特色、產業優勢和發展潛力。

據了解，大阪世博會以「構想煥發生機的未來社會」為主題，於4月13日至10月13日舉行。

世博 大阪 遺產

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