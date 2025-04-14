北京南站 開啟自動駕駛接送

近日，大陸自動駕駛企業文遠知行、小馬智行均對外宣布，北京南站和亦莊之間的自動駕駛出行接駁獲准開啟收費服務。這是商業化的Robotaxi（自動駕駛計程車）首次覆蓋北京三環內。

北京南站是中國大陸最繁忙的鐵路樞紐之一，承擔著京滬高鐵、京津城際鐵路等高鐵列車的始發終到的業務，服務京津冀、通達滬甯杭、連接皖贛閩。

此前，北京南站自動駕駛接駁已經測試多時。北京南站的自動駕駛接駁服務覆蓋了從北京亦莊225平方公里的打車點往返南站的複雜線路。文遠知行相關負責人表示，Robotaxi技術的可靠性和安全性獲得了充分驗證，覆蓋了高速和城市中心繁華區域，能夠輕鬆應對複雜且高密度的人流、車流。

目前，北京高級自動駕駛示範區全面開展4.0階段建設，加快推動包含「五站兩場」在內的更多機場、火車站往返城區接駁場景。除了已開通的大興機場、北京南站外，「五站兩場」還包括首都機場、豐台站、朝陽站、清河站、城市副中心站。

如何叫到來往北京南站的自動駕駛汽車？多家企業已開發了自己的App。文遠出行App可一鍵預約3日內北京南站接駁（不含當日），北京南站上下車地點在北京南站立體停車樓1層自動駕駛接駁點。乘客在小馬智行App或小程式的「火車站」入口，可提前一天預約自動駕駛接送用車。目前，自動駕駛接送站服務時段為上午10點至下午4點，後續將根據相關規定拓寬時長。