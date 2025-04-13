日本攝影師秋山亮二記錄中國 1980年代舊照引發風潮

中日關係跌宕起伏，但由日本攝影師秋山亮二40多年前拍攝的「你好小朋友」系列攝影集近年在中國成為暢銷書，不受大環境影響。書中呈現中國改革開放初期的孩童面貌，如同膠卷時代一去不復返，讓不少讀者回味。

距離「你好小朋友」（復刻版）2019年問世已近6年，但其周邊文創產品和推廣活動沒有停歇。

正在上海展出的「儂好—秋山亮二攝影作品展」剛開幕，展期至5月上旬，前來觀展的民眾，有的揹著文創品書包前來，有的說自己每本攝影集都有買，顯然不少人是粉絲。他們中有些人就跟書中孩童一樣，在1980年代度過童年，同時也有更多年輕人用欣賞的眼光，想像自己出生前的社會。

催生這本書的出版人夏楠告訴中央社記者，這個系列一共有3本攝影集，銷量合起來達3萬冊，就攝影書來說算是賣得相當好。即使中日關係近年有各種風風雨雨，但此書的銷售情況並沒有特別受影響。

這個系列算是中日合作的成果，並且誕生在特殊的年代。攝影師是日本人，拍攝的對象是中國孩童，多年後由中國人在日本創立的出版社「青艸堂」出版。

「你好小朋友」原是1983年出版的攝影集。當時日本小西六株式會社（後來的柯尼卡美能達）為了推廣櫻花牌軟片（後稱柯尼卡軟片），委託秋山亮二到中國拍攝以兒童為主題的攝影集，出版後主要作為公司送給客戶的禮物，還有1000本是贈送給當初協助安排拍攝事項的中國攝影家協會。

在秋山亮二事後的記述裡，不諱言當年拍攝行程由中方安排，甚至抵達不同城市機場後，迎接的小朋友已經化好妝等待的情況 。不過，作為攝影師，他仍會「在擺拍中擇機抓拍」、「在限制中創造機會」。他說，自己會利用清晨和傍晚，在規定的行程外，獨自走上街頭拍照，這樣的照片也收錄了不少。

在中國書評網站豆瓣上，有讀者留言，「它（「你好小朋友」）所體現出來的，並非單一的，消失的，被緬懷的童真，而是中國形象之廣大，積極向上生命力之湧動，不是今天越來越像、渾然一個樣的城市面目，對鄉村、大自然的破壞和失敗改造。人們追憶30年前的時光，是否會認真想下：我們又正在拿著什麼東西，去交給下一代人」。這本書在向來評價苛刻的豆瓣網站上，獲得了9.6分的高分。

夏楠是這系列書籍得以問世的關鍵人物。她過去在中國有多年編輯攝影作品、訪談攝影家的經驗，這次做出幫復刻版「你好小朋友」換封面的重要決定，使新書第一眼就能打動讀者。

隨著攝影集受到歡迎，她又以編輯之眼繼續與秋山亮二討論，從當年在中國拍攝的8000張照片中挑選，在2020年和2021年分別出版「光景宛如昨」和「往事成追憶」兩本續集，並在2023年出版別冊「遇見」，對這系列的背景做出完整說明，並附上相關訪談。屬於1980年一代小朋友的影像故事，終於告了一段落。

不過，夏楠的眼光又發現了「新」東西。她在秋山亮二當年各種行程空檔中抓拍的中國城市樣貌中，看到了屬於改革開放初期朦朧的希望感，因此決定今年會再出版一本攝影集「中國1981-1982」。她形容，書中照片呈現出「早晨帶著薄霧氣息、一個剛剛甦醒的中國」。更重要的是，她希望因為喪妻受打擊的秋山亮二，可以因為投入新的出版計畫而振作精神。

做事嚴謹而講究細節的夏楠，曾被她的日本同事形容「比日本人還像日本人」。即使如此，她在2017年移居日本後，也曾茫然於未來的道路，後來成立了出版社，一路上彷彿被無形之手推動著，「你好小朋友」成為其創業作。

她當時想，「如果做不起來，大不了把房子賣了回到中國」，沒想到大獲成功。日本放送協會（NHK）2019年曾拍攝影片，紀錄秋山亮二在中國的讀者見面會，以及他和當年拍攝對象在中、日兩地重逢的情景。

「潤」（離開）出中國的話題近年很熱門，不同的是，夏楠早在10多年前因緣際會便開始學習日語，目前以經營管理簽證在日本居留。她說自己無意改變國籍，事實上，為了出版業務經常需要往返京都和上海，現有的身分和狀態，更能讓她保持對兩地文化和社會的敏感性。