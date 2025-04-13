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天有異象？北方沙塵大舉南侵 廣東多地空氣嚴重汙染

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廣東潮汕13日也籠罩在一片灰濛濛的沙塵之中。（圖／取自大陸中央氣象台微博）
廣東潮汕13日也籠罩在一片灰濛濛的沙塵之中。（圖／取自大陸中央氣象台微博）

中國大陸中東部地區12日出現大風降溫和沙塵天氣，沙塵並在13日大舉入侵廣西、廣東，甚至達到海南，是今年以來影響中國大陸範圍最廣的一次沙塵天氣過程。受北方沙塵天氣南下影響，廣東PM10顆粒物濃度明顯上升，廣州、佛山等地空氣品質已呈現「嚴重汙染」。

央視新聞指出，截至13日12時，廣州、佛山的氣象監測空氣質量已達嚴重汙染，深圳、東莞、中山、江門、惠州、清遠、韶關、肇慶等地也達重度汙染。

廣東廣播電視台13日中午報導，北風攜帶的沙塵已從北方吹進廣東，部分地區顆粒物濃度已經超標。目前廣州的空氣質量已達到嚴重汙染。廣州生態環境局表示，超標汙染物為PM10，預計13日沙塵過程將持續影響廣州，建議兒童、老年人和病人盡量留在室內，避免體力消耗，一般人群避免戶外活動。

有廣東網友表示，「我一北方人在廣東十幾年，都第一回聽說，咋了這是？」有廣州網友則說，「早上出去江邊散步，一張口說話，感覺全口都是沙子了，果斷回家」、「北方的沙子居然吹到的廣東？厲害了」、「以為只有大西北是這樣的」。

大陸中央氣象台指出，廣東的沙塵其實不能叫「沙塵暴」，而是「浮塵天氣」，屬於沙塵天氣中比較輕度的。沙塵天氣按嚴重程度劃分為浮塵、揚沙、沙塵暴、強沙塵暴等，其區別在於能見度和是否伴隨有大風。

「浮塵」的能見度低於10公里，且風力不大；「揚沙」能見度在1至10公里內，伴隨有大風；「沙塵暴」的空氣更渾濁，「黃感」更重，能見度一般小於1公里；「強沙塵」暴能見度小於500公尺。

受沙塵大舉南侵影響，廣東多地13日均出現罕見的沙塵天氣。（圖／取自微博）
受沙塵大舉南侵影響，廣東多地13日均出現罕見的沙塵天氣。（圖／取自微博）

廣州 廣東 沙塵暴 重汙染

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