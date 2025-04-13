大陸測得 塔吉克今日中午發生5.8地震

中國地震台網通報，正式測定4月13日12時24分在塔吉克發生5.8級地震，震源深度10公里，震中位於北緯39.25度，東經70.65度，距中國邊境線最近約245公里。

另，中國地震台網今日還正式測定，4月13日10時24分在緬甸（北緯21.00度，東經95.95度）發生5.4級地震，震源深度20公里。

香港星島日報報導，每年復活假期均是港人外遊高峰，但今年因東南亞周邊地區地震頻發，加上坊間關於日本將發生大地震的傳言四起，令不少港人紛紛轉換旅遊地點。

香港今年復活節連假（4月18日至21日）即將到來，有旅遊業界人士向星島日報表示，今年港人參與本地復活節團的比例有所上升，約達5成左右，部分香港市民直言因擔心日本發生地震，寧願留在本地遊玩。

有香港本地餐飲業界人士表示，去年復活節期間生意大降3成，今年預計仍不會暢旺，但應該會較去年好轉。至於是否受地震傳聞帶動留港消費潮，業內人士稱更多是受惠於「一簽多行」政策帶動，促使大陸旅客赴港消費。