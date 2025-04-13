「世界那麽大，我想去看看」 10年前閃辭的女孩現在好嗎？

2015年4月13日，一封辭職信在大陸網上爆火，信中只有短短十個字：「世界那麼大，我想去看看」。當年留下這封被稱為「最具情懷」辭職信的河南省實驗中學心理教師顧少強，十年後的今天，還好嗎？

對於十年前是怎樣做出辭職決定的？顧少強近日接受北京新京報專訪時說，其實她很喜歡心理老師的工作。2004年左右從師範大學心理專業畢業，拿到教師資格證，來到河南省實驗中學任教。她喜歡和孩子們在一起，通過溝通調整他們的心理狀態。教學有理論又有實踐，學到的東西馬上用到孩子身上去驗證，這是讓她特別快樂的地方。

但老師這份工作不只是教學，還包括行政、軍訓管理、錄取通知書發放等其他工作。11年的教師經歷讓她進入了職業倦怠期，陷入朝九晚五、日復一日的生活裡，顧少強說，「我不喜歡一眼望到頭的日子」。

顧少強表示，當年她寫下辭職信前，是那學期最後一節心理課，初一的學生正在給兩年後的自己寫一封信。學生們在講台下寫，她也在想：「我20年以後的生活會是怎麼樣？」

「20年後，我已經55歲，正是退休的年齡，難道就這樣過一輩子？我突然意識到安穩、一成不變的生活並不是真正想要的，我還有好多夢想沒實現」，顧少強說。

因此，20分鐘後顧少強就決定辭職。在構思辭職信時，顧少強想到曾看過一本書寫道：「世界很大，如此浩瀚，來一趟不易」，以此為靈感，她寫下了「世界那麼大，我想去看看」，希望在今後的時間，用另外的生活方式來認識世界。

辭職後，顧少強開始了她的旅行生活，去過成都、重慶、杭州、紹興等地。出發時，顧少強拿著人民幣1萬1,000元（約合新台幣4萬9,500元）積蓄，有次為省錢住8人間青旅，發現同住的4人中竟有3個也是辭職來旅遊的。

顧少強說，她熱愛旅遊，在她看來，旅遊不只是打個卡，而是體會、融入當地人的生活。在古鎮，我會背一個小竹筐，逛早市買當地新鮮蔬菜回來做。還跟客棧老板聊天，學習包小餛飩、三角粽。

三個月後，她決定定居在四川青城山下的街子古鎮。2015年10月，顧少強和此前在雲南結緣的先生結婚，共同裝修、經營客棧民宿，一年後，她們的女兒出生。顧少強表示，她愛街子古鎮樸素寧靜的生活，不願再擠進繁華都市。

對於現在經營客棧（民宿）是否是她理想中的生活？顧少強說，客棧的生活很繁瑣，柴米油鹽都要想到，但也有詩意，空閒時她就練字、彈古琴、喝茶，忙的時候就努力賺錢。

「我從一個『小白』開始重新學習經營客棧的經驗。不知道刷過多少馬桶，換過多少次床單。有很多突發事件沒有辦法去預料，如夏天晚上突然停電，又或者是客人喝酒鬧事。客棧用井水，每次斷電都抽不上來，我就要一邊安撫客人，一邊從隔壁超市買上很多水送到客人房間。」

顧少強表示，開客棧讓她增加了許多生活的閱歷和經驗。「客棧女掌櫃」的生活也讓她有更多自由，探索了生活方式的另一種可能。旅遊淡季時，她就帶著女兒出去散心，現在除了新疆、西藏，其他省份她和女兒都踏足過。

辭去安穩的教職，十年後的今天回頭看，後悔嗎？顧少強說，任何選擇都會有捨有得，大家覺得她捨掉了穩定的工作，但沒有看到她這些年內心的豐盈。