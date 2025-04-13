北京極端大風減弱 多個景區陸續開放

北京週末出現極端大風，最大陣風風速14級出現在門頭溝高山玫瑰園，今天北京白天仍有9至11級陣風，但天氣影響已有減弱，多個景區陸續開放。另外，中國多地仍出現大風與沙塵暴。

對於這次的極端大風，中國天氣網首席分析師信欣表示，氣壓梯度大及高空動量下傳是造成強風的主要原因。過程中，高空冷高壓較強，在內蒙古一帶地面有溫帶氣旋形成，導致氣壓梯度加大。冬春季節，當強冷空氣撞上實力不俗的暖濕氣流，一言不合就能逆時針扭打旋轉起來，溫帶氣旋就此誕生。

北京今天仍有9至10級的陣風，西部北部陣風可能達11級，這次大風天氣過程將持續到14日。

在災情方面，截至12日晚間7時，北京全市關閉公園336處，其中市屬13處公園全部關閉。全市園林綠化系統累計出動巡查搶險人員2萬9629人次、車輛4394台（次），第一時間處置倒伏樹木1202株、較大折枝4336處。

目前天氣狀況轉好，北京首都機場今天白天多雲，西北風6至7級，陣風8至9級。北京首都機場今天全天計劃起降航班1225架次，運送旅客17.4萬人次。地鐵首都機場線已恢復正常運行。

北京陶然亭公園、北海公園、景山公園、中山公園，以及北京市動物園等景區發布通知，於今天上午12時開始對外開放。

不過，中國多地仍受地面大風與沙塵影響。中國中央氣象台今天上午6時繼續發布沙塵暴藍色預警，預計13日8時至14日8時，河北西北部、四川盆地、重慶、貴州中部、湖北中部、湖南大部、江西中南部、浙江西部、福建西北部、廣東北部和西南部、廣西東部、海南北部和西部等地有揚沙或浮塵天氣。