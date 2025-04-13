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大陸華北今極端大風天氣持續 沙塵南下華南空品差

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸中央氣象台13日上午繼續發布強風橙色預警、沙塵暴藍色預警。圖為4月11日在寧夏銀川市街頭，市民在強烈沙塵暴天氣中行走。（新華社）
大陸中央氣象台13日上午繼續發布強風橙色預警、沙塵暴藍色預警。圖為4月11日在寧夏銀川市街頭，市民在強烈沙塵暴天氣中行走。（新華社）

大陸華北地區近日遭遇罕見的極端「大風」天氣，多地出現10級以上大風，嚴重影響海陸空交通，大風造成的沙塵暴也影響多地。大陸中央氣象台13日上午繼續發布強風橙色預警、沙塵暴藍色預警，預計長江以北地區仍有多大風天氣，最大陣風可達10級，渤海、東海等大陸沿海最大陣風將達13級。而長江以南大部分地區仍將受到沙塵侵擾，海南島都將被影響。

大陸中央氣象台13日上午持續發布強風橙色預警，預計，13日上午8點至14日上午8點，大陸西北地區東部、內蒙古中東部、華北、黃淮、江淮及東北地區北部等地有5至7級大風，陣風8至10級。其中，內蒙古中部偏南、山西中北部、河北北部、北京西部山區海地、南海北部及中西部海域、北部灣將有7至8級、陣風9至10級的大風，其中渤海南部海域、渤海海峽、黃海大部海域、東海東北部海域風力可達9至10級、陣風11至13級。

大陸近海將有7至9級大風。13日上午8點至14日上午8點，渤海、渤海海峽將有7至8級、陣風9級的偏西到西北風，部分海域風力可達9級、陣風10級，黃海大部海域、東海北部海域將有6至8級、陣風9級的西北風轉西南風，部分海域風力可達9～10級、陣風11～13級。台灣海峽將有6至7級、陣風8級減弱到4至5級的東北風到偏東風。

受強風影響，沙塵12日最南入侵到廣西、廣東境內，是今年以來影響範圍最廣的一次沙塵天氣，預計13日長江以北地區仍有多大風天氣，而長江以南大部地區仍將受到沙塵侵擾，最南可影響到海南島。

根據沙塵暴藍色預警，13日上午8點至14日上午8點，新疆南部、內蒙古中西部、甘肅東部、寧夏大部、陝西北部和南部、山西西部、河北西北部、四川盆地、重慶、貴州中部、湖北中部、湖南大部、江西中南部、浙江西部、福建西北部、廣東北部和西南部、廣西東部、海南北部和西部等地有揚沙或浮塵天氣。

大陸北方多地近日出現嚴重沙塵暴，圖為11日被沙塵暴籠罩的寧夏市區。（新華社）
大陸北方多地近日出現嚴重沙塵暴，圖為11日被沙塵暴籠罩的寧夏市區。（新華社）
重慶多地近日也遭遇沙塵天氣，圖為12日沙塵彌漫重慶中心城區。 （中新社）
重慶多地近日也遭遇沙塵天氣，圖為12日沙塵彌漫重慶中心城區。 （中新社）

內蒙古 東北風 沙塵暴

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