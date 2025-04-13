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華北極端大風 多地交通停擺

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸華北多地近日出現破紀錄的大風。圖為內蒙古包頭市出現大風沙塵天氣。（新華社）
大陸華北多地近日出現破紀錄的大風。圖為內蒙古包頭市出現大風沙塵天氣。（新華社）

大陸華北地區正遭遇罕見的「極端大風」天氣，多地出現十級以上大風，北京市發布近十年首個全市大風橙色預警；河北省則是首次發布大風紅色預警。華北地區交通大受影響，包含三千二百多個空中航班取消，多條高鐵停運，高速公路封閉或減速通行、水運停航等。

因溫帶氣旋導致大風沙塵，全大陸有逾五百個氣象觀測站的大風「破紀錄」。昨天下午北京最大陣風在門頭溝，風速達每秒四十五點二公尺（十四級）。天津也出現十四級大風，突破一九五一年以來的歷史極值。河南省最大風力甚至達十五級，四十個國家氣象站最大風速達到或突破四月歷史同期極值。

據央視新聞，截至昨天上午，北京、河北、山西、內蒙古、河南、陝西、甘肅、新疆八省區受影響路段一○六個（涉及八十二條高速公路）。鐵路部分，京包客專全線採取臨時停運措施；京張高鐵也有多車次停運；北京山區部分市郊列車、普速列車同樣採取臨時停運。天津地鐵也有部分線路及車站臨時停運。

空運的部分，據觀察者網報導，昨天大陸國內航線已取消三千兩百餘架次，是今年以來航班取消的最高值，主要在北京、天津、山東、內蒙古等地；水運部分，全大陸沿海多地的客運貨運航線都臨時停航、並宣布因港口風力過大而停止裝卸；內河航線也是如此。

受大風影響，大陸各地路樹、路燈、電桿等出現多起連根拔起或吹倒事件，截至昨晚官方尚未發布人員傷亡統計。

內蒙古 北京 航線

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