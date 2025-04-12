快訊

台灣第一人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

樹木連根拔起！強風影響逾半大陸省份 3000餘航班取消

中央社／ 台北12日電
受大風天氣影響，河南鄭州不少路段出現樹木傾倒情況。當日，鄭州市氣象台繼續發佈大風黃色預警信號。圖為鄭州一處路段樹木的樹枝被大風折斷。中新社
受大風天氣影響，河南鄭州不少路段出現樹木傾倒情況。當日，鄭州市氣象台繼續發佈大風黃色預警信號。圖為鄭州一處路段樹木的樹枝被大風折斷。中新社

受冷空氣影響，中國半數以上省份這兩天出現大風降溫和沙塵天氣，目前已有3200餘架次國內航線航班取消，是今年以來航班取消的最高值。

綜合新京報等陸媒今天報導，據中國中央氣象台，今天到明天，較強冷空氣持續影響中國中東部地區，出現大風、沙塵和降溫，包括北京在內的華北和黃淮等地進入大風最強勁時段。

截至今天中午，受極端大風等惡劣天氣影響，中國國內航線已取消航班3200餘架次，是今年以來航班取消的最高值。

機場方面，華北地區京津冀主要機場取消航班超過1200架次，其中北京首都機場和北京大興機場取消航班逾900架次。

中國中央氣象台昨天發布10年來北京首次「大風橙色預警」。截至今天下午，約800多棵路樹傾倒，但未接報因大風引發的傷亡情況。官方呼籲非必要不外出。

大風橙色預警為第三級預警信號，代表6小時內可能受大風影響，平均風力可達10級以上，或陣風11級以上；或已受大風影響，平均風力10至11級，或陣風11至12級，並可能持續吹襲。

中國國家標準將風力等級依次劃分18等級。10級狂風可將樹木連根拔起，吹倒房屋。風力超過12級時對地面物體「摧毀極大」，體重輕於50公斤者容易被吹跑。

據報導，昨天至今，逾1900個地面站出現10級以上大風，5個地面站出現超過14級大風。

北京 大興機場 航班 路樹

延伸閱讀

中美何時對話？川普談判手段恐行不通 美前外交官：引起陸方強烈反感

傍晚大雨與強風機率高 北市府呼籲市民做好防護

北京吹罕見大風！兩百多棵樹被吹倒 近700架次航班取消

極端大風襲北京 「100斤以下別出門」 戰時狀態戒備

相關新聞

北京吹罕見大風！兩百多棵樹被吹倒 近700架次航班取消

受較強冷空氣影響，大陸華北這周末出現歷史同期罕見的持續性大風，河南更出現最大風速達到或突破4月歷史同期極值。各地出現路樹...

重慶1晚雷電6000多次！引發「雷暴哮喘」 急診科擠爆

4月11日凌晨開始，重慶多地迎來雷雨。根據氣象統計，截至11日早上6時，重慶當天雷電活動次數超過6000次。許多民眾出現...

樹木連根拔起！強風影響逾半大陸省份 3000餘航班取消

受冷空氣影響，中國半數以上省份這兩天出現大風降溫和沙塵天氣，目前已有3200餘架次國內航線航班取消，是今年以來航班取消的...

為確保公共秩序 香港警務處擬至2027年全港安裝六至七千支監視器

香港警務處擬推出「銳眼」（SmartView）計劃，為防止罪案、協助警方偵查、確保公共安全及公共秩序，在犯罪熱點安裝監視...

「就不跪」 中國戰狼畫師新作品反關稅戰 諷川普是小丑

美國進一步提高對中國輸美產品加徵的「對等關稅」至145%；中國強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅提升至125...

極端大風襲北京 「100斤以下別出門」 戰時狀態戒備

中央氣象台昨對北京發布10年來首次「大風橙色預警」，預告將出現「極端大風」，今凌晨1時北京門豆溝高山玫瑰園已測得14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。