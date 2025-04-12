北京吹罕見大風！兩百多棵樹被吹倒 近700架次航班取消

受較強冷空氣影響，大陸華北這周末出現歷史同期罕見的持續性大風，河南更出現最大風速達到或突破4月歷史同期極值。各地出現路樹和電線桿倒塌、機車倒成一片的狀況，也有民眾表示家裡的窗戶被整片吹落。

大陸中央氣象台預計，11日到12日隨著較強冷空氣到來，大陸中東部地區出現大風、降溫、沙塵、降雪、降雨、強對流天氣。其中，內蒙古和華北等地風力強勁，內蒙古及東北部分地區降雪強度大，南方多地有風雹天氣。大陸中央氣象台並在11日發布大風橙色預警、暴雪藍色預警、暴雨藍色預警、沙塵暴藍色預警並升級發佈強對流天氣黃色預警，為大陸華北出現歷史同期罕見持續性大風。

針對這波罕見的極端大風，央視特別在微博進行直播，派駐多位記者前往各地探查，畫面中有的記者走在風中不時被強風吹到踉蹌，也有記者表示因為風太大，連要說話都很困難。連線以外的時間直播間會即時放送各地情況，也能看到畫面隨著鏡頭搖擺而不斷晃。報導並不斷強調，民眾應盡量待在家中不要出門。

北京市應急指揮中心表示，截至10點，北京市樹木倒伏288棵，沒有接報古樹異常情況，樹木倒伏造成壓線7處、壓車19輛，目前已經基本處置完畢。目前，北京市未接報因大風引發的傷人、亡人情況。截至今天14時，北京兩大機場共取消航班693架次。

河南也因出現15級強風一度登上微博熱搜。河南省氣象局12日發佈監測顯示，4月11日6時至12日6時，河南省大部出現8到10級陣風，部分縣市11到13級，最大風力達15級，40個國家站最大風速達到或突破4月歷史同期極值。河南網友分享，大風吹倒大樹、腳踏車、機車、電線桿等，也有的汽車吹斷的欄杆砸中，也有人拍下家裡客廳的照片，強風將整片窗戶吹掉，玻璃散落一地。