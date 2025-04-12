逾30國、區選手競速 16屆環海南島國際公路自行車賽落幕

來自全球的自行車手在衝刺最後一個賽段「東方到三亞」段後，2025第十六屆環海南島國際公路自行車賽11日在海南省三亞市正式閉幕。最終，來自烏克蘭的選手基里洛．察連科（TSARENKO Kyrylo）獲得本屆環島賽個人成績總冠軍。主辦方也表示希望通過賽事促進選手交往、同時吸引更多人參與到海南騎行活動。

2025環島賽線路展現「山海相擁」的生態畫卷，貫穿環島旅遊公路、環熱帶雨林國家公園旅遊公路。本次比賽共有20支車隊參賽，車手分別來自31個不同國家和地區。賽事共設置5個賽段，起點設在瓊海市，終點設在三亞市，途經萬寧、陵水、保亭、瓊中、五指山、東方、樂東等市縣，總里程854.64公里。

據主辦方海南環海南島國際公路自行車賽有限公司總經理陳曉華對本報表示，選手主要來自於歐洲、澳洲等地，歐洲方面有法國、西班牙、荷蘭、比利時，還有義大利、烏克蘭，此外也有哈薩克斯坦等等。

本次賽事一大亮點便是來自烏克蘭的24歲選手得到總冠軍，陳曉華稱，對於他奪冠感到很欣喜，在他們目前國家處於不安定狀態，能夠參加比賽非常歡迎，「從作為我們中國人講的話，友誼第一，比賽第二，通過比賽更好促進一些大家相互的交往、共同促進一些和平。」

陳曉華表示，這次賽事中也有些細節讓他印象深刻，比如有支哈薩克斯坦的車隊，在比賽途中，他們隊伍醫生遇到一個業餘選手受傷就給他做些包紮。「這樣一種大家互相幫助，包括對自行車這項運動相互的熱愛，我覺得都是比較感人的。」

此外，陳曉華也說，很多選手利用這次機會對海南進行宣傳，這是之前沒有想到的，也有選手分享有販賣部提供他水但不收錢，讓他覺得溫馨等。這些都能吸引大家來海南騎行、推廣自行車運動。

值得注意的是，陳曉華表示，他觀察以前很多車隊使用台灣品牌的車子，比如捷安特、美利達等，不過，近兩年車手使用大陸品牌車可能多一些，包括喜德盛、中國鳳凰等車越來越多被選手使用。

而作為本屆賽事宣傳的海南海視旅遊衛視傳媒總經理助理吳曉川接受本報採訪指出，賽事宣傳策略上一是服務海南自貿港封關議題，且今年更多從「體育+旅遊」融合上做策劃，通過體育活動來看到大陸的變化。而他也稱，大陸官方對賽事、體育關注程度更高。

據了解，本屆賽事有兩大亮點：一是整個路線的設計是結合了海南兩環旅遊公路，一是環島旅遊公路，一是環熱帶雨林國家公園；二是特別設置2025海南自行車挑戰賽，以經典路段和專業級保障，讓業餘選手也能感受與職業車手一樣的體驗。