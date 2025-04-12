北京將迎近十年首次「極端大風」 民眾搶購、故宮閉館

大陸北京市本周末將迎來近十年，首個全市大風橙色預警，預計明（12日）平地陣風達9級至11級，山區最大可達13級以上。為此，北京故宮博物院、天壇、雍和宮等景區今天陸續宣布周末閉館訊息，亦莊首場「人形機器人半程馬拉松」等賽事被迫延期，民眾也和台灣人準備颱風天一樣，掃空超市貨架。

北京市氣象台昨發布近十年來，首個北京全市大風橙色預警，預警時段為11日17時至12日20時。預計12日為風力最強時段，平原地區陣風達9級至11級，山區局地陣風可達13級以上。

面對此「極端大風」天氣，北京罕見嚴陣以待，指標性景點故宮博物院今天宣布，12日將閉館，保護世界遺產，13日重新開館時也將視風力情況，關閉部分建築和樹木密集區域。另一指標北京八達嶺長城，也宣布12至13日纜車停運，並有限度開放北六樓至南三樓部分區域。

同時，天安門廣場宣布12日升旗時段關閉，其他如頤和園、圓明園、天壇公園、雍和宮等指標性景點，和北京各市屬公園，也陸續發布12、13日全天不開放的訊息。恭王府博物館、中國鐵道博物館、中國地質博物館等十多家博物館公告12日閉館。

為確保安全，近兩日北京已陸續啟動路樹修剪，固定路障等設施，原定13日在北京舉行的4場馬拉松，包括北京城市副中心（通州）馬拉松、順義後沙峪人才社區半程馬拉松、昌平半程馬拉松，和以首次有「人形機器人」參賽為賣點的北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松等戶外活動，均宣告延期。

值得注意的是，就像台灣人準備度過颱風天一樣，北京民眾除了為窗戶貼上「米字」膠帶防護，各超市也出現搶購、民眾囤貨現象，一些平台的外賣訂單已排到明天。為此，新京報報導，北京市商務局晚間表示，「目前生活必需品量足價穩，市民無需搶購」，強調積極組織市場供應和服務保障。

據北京市氣象局11日下午發布，目前大風主要位於內蒙古中西部至河北西北部，並稱晚間陣風已逐步影響北京延慶、昌平、房山、門頭溝等地區並進入市區。