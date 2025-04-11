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大陸華北將出現極端大風 北京多間學校停課列車停駛

中央社／ 北京11日電
據報導，受較強冷空氣影響，中國華北地區11日至13日，將出現持續性大風，中國中央氣象台11日上午6時發布大風橙色預警。 新華社
據報導，受較強冷空氣影響，中國華北地區11日至13日，將出現持續性大風，中國中央氣象台11日上午6時發布大風橙色預警。 新華社

據報導，受較強冷空氣影響，中國華北地區11日至13日，將出現持續性大風，中國中央氣象台11日上午6時發布大風橙色預警。北京宣布周圍部分列車停駛、馬拉松活動延期，河北雄安新區也宣布11日下午停課。

據央視新聞、新華社等中國媒體報導，中國中央氣象台11日上午6時發布大風橙色預警，預計11日至13日，受較強冷空氣影響，中國華北將出現持續性大風，預計新疆東部和南疆盆地、華北、江漢、江南北部、四川盆地東部等地，部分地區有5至7級大風，陣風8至10級。

4月11日至12日期間，北京地區及周邊部分旅客列車臨時停運，京張高鐵多班次停運，受影響的路線包含京張高鐵多個車次，而北京途經山區的部分市郊列車、普速列車也採取臨時停運措施。此外，北京懷柔至密雲鐵路線、S2線、通密線部分列車也臨時停運。

位於河北的雄安新區也宣布停課措施，要求新區內中小學、幼稚園、校外培訓機構於11日下午開始停課、有序安排學生放假，做好學生家長告知和接送工作。

原訂在12日、13日在北京舉辦的4場馬拉松也都相繼延期，包括北京銀行北京城市副中心馬拉松、北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松、順義後沙峪人才社區半程馬拉松、白浮泉公園半程馬拉松，中超聯賽國安與西海岸的比賽也延期。

北京 馬拉松

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