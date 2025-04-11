時代見證 北京軍博館發現青天白日軍機

位於於北京市海淀區的中國人民革命軍事博物館，係北京迎接新中國「建國十周年」所建造的十大建築物之一。當地人簡稱軍博館，是中國大陸歷史最久、規模最大、展品最全的軍事博物館。但對台灣人來說，最關注的還是館中陳列的那三架青天白日機。

這三架投誠機（叛逃機），分別是1963年由空軍第11大隊上尉飛行員許廷澤從台灣飛回大陸的美國製F-86F軍刀式噴射戰鬥機、1969年空軍官校上尉飛行教官黃天明開過去的美國製T-33A射星式噴射教練機，以及1983年陸軍航空隊少校分隊長李大維駕駛回歸的加拿大製U-6A海狸式螺旋漿輕型運輸機。由於「萬紅叢中三點藍」，在眾多紅星軍機中特別顯眼，尤其是吸引台灣人的目光。

其實館中還有「起義歸來」或「接收繳獲」的其他國軍軍機，例如美國製P-51D野馬式螺旋漿戰鬥機，不過因為發生在國共內戰時期，早已採用共軍塗裝，就沒有那麼醒目了。至於1960年代幫美國人蒐集情報，進入大陸領空遭擊落的黑貓中隊美國製U-2高空偵察機的部分殘骸，以及1981年桃園基地少校飛行考核官黃植誠叛逃所駕的美國製F-5F中正式噴射戰鬥機，均於北京市郊昌平區大湯山的中國航空博物館中，並未在此展出。

就如同高雄市岡山區的航空教育展示館也典藏了反攻復國年代，由大陸「投奔自由」至台灣的MIG-17、MIG-19、IL-28等中共軍機一樣，這些老飛機都是時代的眼淚，見證了那段衝突對峙，又兼荒謬可笑的歲月，也默默地在向海峽兩岸人民訴說著和平多麼重要的故事。

記者也有感而發，原本以為北京軍博館這種幾十年的嚴肅老景點應該乏人問津，結果到場才發現人山人海，民眾扶老攜幼來參觀。還有父母跟年幼子女做精神教育，強調國家強大了才不會被人欺負，可見大陸民眾之「愛國」（愛黨）。相形之下，台灣過去在台北市西門町設有國軍歷史文物館，展品並不精采、史料也常見錯漏，根本就是養蚊子的地方，現在拆掉了國人也沒什麼感覺。位於台北市中山區大直的國家軍事博物館目前仍在施工中，期盼2026年該館正式開幕後能發揮應有的軍事教育功能。

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