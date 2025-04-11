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官方預警！陸華北地區遭遇「極端大風」 學校提早放假、列車停駛

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
華北地區周末將迎來極端大風，多部門已經提醒非必要不外出。圖為北京市街景。（圖／聯合報系資料照）
華北地區周末將迎來極端大風，多部門已經提醒非必要不外出。圖為北京市街景。（圖／聯合報系資料照）

大陸華北地區遭遇了「極端大風」天氣，官方持續發布預警，北京宣布周圍部分列車停駛，河北雄安新區也宣布11日下午停課。

據央視新聞，受極端大風天氣影響，為確保旅客列車運行安全，2025年4月11日至12日期間，北京地區及周邊部分旅客列車臨時停運，受影響的路線包含京張高鐵多個車次，而北京途經山區的部分市郊列車、普速列車同樣採取臨時停運措施。此外，北京懷柔至密雲鐵路線、S2線、通密線部分列車也臨時停運。

位於河北的雄安新區也宣佈停課措施，要求新區域內中小學（含職業學校）、幼稚園、校外培訓機構於4月11日下午開始停止教學活動（停課）、有序組織學生放假，做好學生家長告知和接送工作，4月14日（週一）正常上課。取消或順延體育考試、運動會等戶外活動。停止一切室外施工作業，特別是室外高空作業、動火作業，堅決杜絕學校施工安全風險。

而北京市教委要求，各級各類學校「應視情況及時調整週五放學時間」，師生週末非必要不外出。取消或順延體育考試、運動會等戶外活動。

另據大陸央廣網整理，包含北京副中心馬拉松、白浮泉公園半程馬拉松在內，北京市有五項賽事延期，市內多處公園景區閉園，遊船將全部停航。首都機場的消息也指出，此次大風天氣會對首都機場正常運行造成一定程度的影響，可能出現部分航班取消或延誤。

天津的部分，原定於4月12日晚舉行的2025橋邊音樂匯首場演出延期至4月18日晚在津灣廣場舉行。中遠海運4月11日大連（旅順）至天津，4月12日天津至大連（旅順）航班取消。

大陸中央氣象台11日表示內蒙古、華北等地請警惕強風影響。預計11日至12日，中東部大部地區氣溫將先後下降6至10℃；上述地區和東部海域伴有5到7級風，陣風8到10級，其中今天內蒙古中西部、河北北部等地局地陣風風力可達12到13級；渤海、渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域將有7到8級、陣風9到10級的大風，部分海域風力可達9級、陣風10級。

內蒙古 北京

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