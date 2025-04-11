重慶江北機場T3B航站樓啟用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
重慶江北國際機場T3B航站樓4月9日正式投用。T3B航站樓總建築面積36.3萬平方米，與T3A航站樓由旅客捷運系統連接，作為衛星廳僅承擔飛機停靠、上下旅客等功能。 新華社
重慶江北國際機場T3B航站樓4月9日正式投用。T3B航站樓總建築面積36.3萬平方米，與T3A航站樓由旅客捷運系統連接，作為衛星廳僅承擔飛機停靠、上下旅客等功能。 新華社

9日隨著海航HU7263（重慶—福州）和國航CA1450（重慶—北京首都）航班起飛，標誌著重慶江北國際機場T3B航站樓正式啟用。 　中新社報導，至此，重慶江北國際機場形成了3座航站樓+1座衛星廳+4條跑道的運行格局，能滿足終端年旅客吞吐量8000萬人次、貨郵吞吐量120萬噸、飛機起降量58萬架次的運行保障需要，對重慶加快區位門戶複合型國際航空樞紐建設具有重要意義。 　　

T3B航站樓作為「衛星廳」，總建築面積36.3萬平方公尺，僅承擔飛機停靠、上下旅客等功能。啟用當天共安排25個架次航班，旅客從T3A航站樓搭乘捷運小火車前往T3B航站樓登機，車程僅需3分鐘。

據悉，T3B航站樓各項新增設施設備全面開放，自助行李託運櫃檯、自助安檢驗證閘機等可為旅客提供更加舒適便捷的出行體驗。該航站樓內的20個商家門店當天也開門迎客。

目前，重慶江北國際機場實際在飛國際（地區）航線超過40條，已基本構建起覆蓋歐美、中東、日韓、東南亞等地區的國際航線網絡。

機場 衛星

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