大阪世博會周日開園 中國館就緒

2025年日本大阪世博會將於4月13日開園，其中中國館占地面積約3500平方公尺，是大阪世博會最大的外國自建館之一。該館建築以古代重要文化傳播載體—竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等文化符號，訴說中華千年歷史，彰顯文化底蘊。

新華社報導，中國館共設「天人合一」「綠水青山」「生生不息」3個展區。在天人合一展區，以二十四節氣為主題的大型多媒體動態影像，將中國傳統紋樣藝術融入現代設計，讓古老的美學智慧煥發新生。在綠水青山展區，廈門篔簹湖的宜人生態、湖南十八洞村的盎然生機、塔克拉瑪干沙漠的生態修復等，向世界講述「綠水青山就是金山銀山」的故事，展示生態保護與社會發展協調共進的美麗中國。

在中國館2樓，生生不息展區充滿科技元素。「神舟十九號」航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤在天宮空間站通過影片送祝福；「蛟龍號」體驗艙中「載人深潛英雄」唐嘉陵下潛至7062公尺拍攝到的珍貴影像清晰可見；AI大模型邀請中國文化中最受歡迎的神話人物用多語種品古論今，寫詩作畫。

中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜說，中國館展陳緊扣「共同構建人與自然生命共同體—綠色發展的未來社會」，注重沉浸式、交互性和體驗感，還將展示嫦娥五號、嫦娥六號從月球帶回的土壤樣品。