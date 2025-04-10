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反擊關稅戰！陸牛雜店加收美國顧客104%服務費 網民：誇張了

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。圖／影片、抖音截圖
大陸一桌球館加收美國顧客104%服務費（左）；武漢張記燒烤牛雜館告示（右）。圖／影片、抖音截圖

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）4月9日宣布「暫緩」對等關稅90天，稅率統一降至普遍的10%，唯獨對中國進口稅率由104%提高到125%。面對威脅，中國毫不退讓，反擊調升對美關稅至84%。外交與商務部門也公開表明將「戰鬥到底」。

在民間則出現不少店家開始掛出紅布條或是告示稱要對美國籍客人加收104%服務費，武漢張記燒烤牛雜館寫出「本店即日起對美國籍顧客加收104%服務費，如有不解，請諮詢美國大使館」。

另外網傳影片則可以看到包括桌球室、珠寶店都有掛出這樣的告示，獲不少網民盛讚。但亦有不少網民認為「誇張了」，有網民批評這種行為是「純粹蹭流量」。

大陸一家桌球館也寫出要加收美國顧客104%服務費

據了解。大陸網上近日出現多段商家掛布條或用電子告示板說要加收美國客人104%服務費。不過由於貼出告示的店家看起來都並非生意興隆，引發網民質疑「你們根本沒有美國客人吧？」，亦有往民認為這些商家純粹是蹭流量，評論非常兩極。

網民點評：

幹得好！

什麼熱度都要蹭。

有美國人消費嗎？本來來中國消費的美國人不多。為了蹭流量，你這個店是在幹壞事。

怎麼確定是不是美國籍呢，入店出示身分證？

吸引他們來玩挺好的，這樣收人錢，真的好嗎。

延伸閱讀：

特朗普關稅｜外交部：美國冒天下之大不韙　中方不願打但也不怕打

特朗普關稅｜英媒舉關鍵兩原因：習近平不太可能會跟特朗普低頭

文章授權轉載自《香港01》

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