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廣東一家三口遭砍殺！2歲男童生日前喪命 同村兇手被逮

香港01／ 撰文：鄭寧
廣東一家三口遭砍殺，圖為家屬提供的死亡鑑定。圖／擷自香港01
廣東一家三口遭砍殺，圖為家屬提供的死亡鑑定。圖／擷自香港01

據新京報報道，廣東廉江近日發生殺人慘案，一家三口遭同村男子持刀殺害，其中一名遇害男童明日將過2歲生日

受害者家屬何女士表示，案件發生於3月27日晚，其嫂子、嫂子的母親及2歲的侄子在嫂子娘家遭同村一名男子襲擊。「兇手騎着電單車，拿了一把類似菜刀的刀具，衝進院子。」何女士稱，當時其侄子在樹下玩耍，兇手首先向孩子頭部砍去。嫂子的母親聞聲出來查看，亦被兇手砍中頸部。嫂子試圖跑到馬路求救，但仍被兇手追砍倒地。

何女士表示，大侄兒子和嫂子的媽媽當場死亡。據家屬提供的「鑑定意見通知書」顯示，兩名死者遭他人用銳器（如菜刀）砍切頸部致頸部大部分斷離致死，另一人則為遭銳器砍傷全身多處致失血性休克死亡。何女士悲痛表示，案發次日（3月28日）本是侄子的2歲生日，如今一家三口卻無辜喪命。

何女士指，兇手行兇後試圖自殺但未成功，隨後被警方拘捕。「兇手有自殺跡象，但被搶救回來，當場就被抓了。」

兇手住所距離受害者家約300米。村幹部表示，兩家關係良好，未曾聽聞有任何糾紛。目前當地警方正進一步調查案件，善後工作亦在進行中。

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文章授權轉載自《香港01》

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