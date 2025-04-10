推南島溯源 平潭殼丘頭博物館升級

大陸近年積極藉由南島語族歷史考古，推動兩岸溯源。去年底在福建平潭開館的「殼丘頭遺址博物館」，於昨日起升格為「中國考古博物館殼丘頭分館」，並舉辦揭牌儀式。陸方稱，今後將透過推動海壇海峽水下遺址考古、南島語族跨國聯合研究等，促進文化遺產的保護與活化利用。

據福建日報，「中國考古博物館殼丘頭分館」昨日揭牌成立，為中國考古博物館的首個分館，建築面積一萬三千五百平方公尺，展覽面積三千八百平方公尺，展出殼丘頭遺址群考古發掘研究成果和南島語族歷史文化。

據陸方研究稱，該遺址群中的殼丘頭遺址距今約六千五百到五千年，尤其與台灣大坌坑文化存在相似性，顯示出台灣海峽兩岸新石器時代的文化關聯。此外，大陸還稱在遺址群中發現稻、粟、黍等植物印痕，顯示出海島史前人群存在農業行為。大陸考古專家說，水稻和粟在距今四千八百到四千六百年期間，傳入「台灣地區」，這些考古發現，為南島語族早期人群擴散提供了新證據。

大陸國家民委旗下欄目「道中華」七日甫刊載由廈門大學社會與人類學院教授鄧曉華領銜的文章指出，「南島民族」、「台灣原鄉論」自始便是「台灣學者斷章曲解、虛構的學術概念」。文章引用國際學者的研究、以及農耕糧食足跡、玉器石器工藝的考古挖掘對比，強調中國大陸東南沿海是南島語族的祖原地，且「南島語族」不等於「南島民族」，歷史上也從未存在過一個「南島民族」。