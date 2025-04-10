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用AI比創意 青年短片大賽徵件

聯合報／ 林昉柔／台北報導
粵來粵有趣享譽海內外，吸引眾多影像創作者、青年創意團隊參與。圖／聯合影音號
粵來粵有趣享譽海內外，吸引眾多影像創作者、青年創意團隊參與。圖／聯合影音號

第7屆粵來粵有趣兩岸青年短片創作大賽於4月10日開始徵件，在台灣、廣東同步啟動。本屆賽事規模擴大，首度邀請港澳創作者參賽，以「AI」為主題，提供粵港澳台4地、海外華人選手同台比創意、拚創作。

今年賽事難度升級，「粵來粵有趣」品牌方華青媒新媒體實驗室、賽事虛擬代言人Liza表示，本次比賽以「AI」貫穿，邀請通過初賽的台灣選手，赴廣東珠海、澳門發揮想像力，與「人工智能」結合創作短影音，和粵港澳選手同台切磋。

業界知名導演張書瑋是本次賽事評審長，他說AI不僅是科技的專利，更是創意的延伸，「希望大家透過這個主題，打開對未來世界的想像，用短影音說出對AI的理解、質疑、熱情或夢想」。

粵來粵有趣作為享譽海內外的華人影像創作賽事品牌，其獨特的48小時限時挑戰、沉浸式城市體驗，考驗著參賽選手的創意與創作實力，吸引了眾多影像創作者、青年創意團隊爭相參與，爭奪決賽門票。

「感覺是不同於以往的影像賽事。」青年創作者森孫子朝表示，賽事非常具有挑戰性，尤其是決賽需要在短短幾天內在陌生的城市拍出短片，「我更喜歡這種不確定性的賽事，作為創作者，如果能在限制的條件下拍出作品，不僅是挑戰，更是對自己的肯定」。

賽事歷經7屆，累積逾千名海內外影像創作愛好者參與，許多具潛力的選手抓住機會，踏上了展現創作實力的舞台，培養了多個知名導演與製作團隊，獲得了業內的認可和關注。

曾入圍決賽的賴同學這次捲土重來，他表示，這次決賽是在珠海、澳門穿梭，期待體驗不同的城市文化，「上一屆決賽時非常緊張，限時挑戰的壓力很大，創作更要放輕鬆，以體驗的心情去拍攝」。

據悉，本次決賽將於6月下旬在澳門和珠海兩座城市舉行，經初賽決選，來自粵港澳台4地近50名選手將進入決賽，面臨48小時極限創作的挑戰。此次台灣選手將與粵港澳隊伍比拚，評審長張書瑋勉勵創作者，這不只比技術，更是比創意與想法，「你的觀點、你的敘事，才是最打動人的地方」。

創作者 青年

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