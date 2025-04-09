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陸高鐵寵物託運 2天前預約

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中鐵快運股份有限公司（下稱中鐵快運）8日消息，中國鐵路部門當日起在京滬高鐵部分車次試點高鐵寵物託運服務，鐵路12306同步推出「寵物託運」功能。

中新社報導，旅客可提前2天及以上線上預約，預約成功後可同車託運1隻家庭馴養且健康狀況良好、單隻體重不超過15公斤、肩高40公分內的貓、犬類寵物。

中鐵快運相關負責人介紹，自4月8日起，鐵路部門將在京滬高鐵北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東等5座車站間的10趟列車上試點高鐵寵物託運服務。

高鐵寵物託運實行「隔離運輸、人寵分開、專人看護」。寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內。

每趟列車設置一組用於存放寵物運輸箱的高鐵快運櫃，與旅客乘車空間相對隔離。工作人員通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，定時巡視檢查，間隔不超2小時。 　　

試點高鐵寵物託運服務實行「人寵同出發、同到達」規則，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物託運」功能查詢對應車次，提前2天及以上購買車票並線上預約同車託運寵物服務。

試點高鐵寵物託運服務按運輸里程梯次計價，初期實行七折優惠，同時贈送保額人民幣2000元的基礎保險。

寵物 高鐵

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