香港中華文化節 280場大戲

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府康樂及文化事務署7日表示，香港「中華文化節2025」將於6月至9月舉行，將舉辦超過280場表演藝術節目及一系列延伸活動、電影放映、展覽等。

新華社報導，本屆「中華文化節」的開幕節目為中國東方演藝集團製作的現代舞詩劇「詩憶東坡」，劇目將現代舞蹈融合詩詞、國畫、書法、篆刻、古琴等多種中國傳統文化元素。

「中國戲曲節」是「中華文化節」的重要一環，今年將精選6台高水平節目，涵蓋京劇、越調和秦腔等。戲曲節開幕節目為中國國家京劇院的新編歷史劇「納土歸宋」。

延續文學藝術題材節目的還有上海歌舞團舞劇「李清照」，以及江蘇大劇院原創民族舞劇「紅樓夢」。這兩個節目同時為「國風國韻飄香江」系列節目。

今年的「中華文化節」特設「茶文化」系列。文化節的前奏節目、由香港「文化推廣大使」、作曲家兼指揮家譚盾擔任藝術總監的「譚盾WE-音樂節」，除有香港管弦樂團的「茶魂」歌劇音樂會外，也有傳統與現代敲擊樂的對話和敦煌古譜及樂舞。

西安是本屆「中華文化節」的焦點城市，文化節將西安極具代表性的戲曲劇種「秦腔」帶到香港，由西安演藝集團秦腔青年實驗劇團優秀演員演出經典名劇「周仁回府」。

為鼓勵香港師生通過參與文化節活動，加深對中華文化藝術的認識，今年的普及中華文化藝術專場將涵蓋舞蹈、戲曲、戲劇、音樂及電影等不同藝術形式，並設有「校園戲曲漫遊」，提升學生的參與度和對中華文化的興趣。

「中華文化節」由特區政府文化體育及旅遊局呈獻、特區政府康文署轄下的弘揚中華文化辦公室策劃，旨在弘揚中華文化，以提升市民的國民身份認同及文化自信，同時吸引並匯聚內地和世界頂尖的藝人和藝團來港交流。

現代舞 音樂會 香港

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