穿越古蜀 深圳掀「三星堆熱」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
深圳市海岸城海德廣場現身「結界獸」，大受遊客追捧。 本報德陽傳真
深圳市海岸城海德廣場現身「結界獸」，大受遊客追捧。 本報德陽傳真

近日四川省德陽市城市品牌推廣活動在深圳市南山區海岸城海德廣場啟幕。作為德陽眾多文化符號中的「頂流IP」，三星堆元素璀璨亮相，讓深圳市民和遊客在「家門口」就能領略神秘的古蜀文明魅力，助力三星堆文化走進大灣區，綻放新的時代光彩。

活動中，精彩紛呈的文化IP巡遊瞬間點燃現場氛圍，其中，三星堆服飾形象格外吸睛。「蜀王」、「蜀后」舉手投足間威嚴盡顯，憨態可掬的「結界獸」萌感十足，引得現場觀眾紛紛駐足，掏出手機定格精彩瞬間。「第一次這麼近距離地看到充滿三星堆元素的表演，角色既霸氣又可愛，感覺古蜀文明一下子鮮活起來，特別有意思！」深圳市民李女士興奮說道。文旅展區同樣人氣爆棚。

戴金面罩青銅人頭像、黃金面具…現場展出多件三星堆博物館館藏的珍貴文物複製品，三星堆VR體驗區與AI數位人「蜀堆堆」更成為當仁不讓的「流量擔當」。來自香港的遊客張先生體驗後激動表示：「戴上VR設備，就像真的穿越到了三星堆遺址，能看到祭祀坑考古發掘現場，那種震撼無法用言語形容，太奇妙了！」

琳瑯滿目的三星堆博物館文創產品同樣備受青睞。從造型精巧的青銅面具鑰匙扣到印著三星堆元素的時尚文具、服飾，吸引了眾多市民和遊客挑選購買。來自珠海的王小姐一邊選購一邊說：「這些文創太有創意了！既好看又能把古蜀文明帶回家，送給朋友也很有意義。

北京 圖書館 綠色建築

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