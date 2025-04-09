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北京城市圖書館 獲選時代百大景點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京城市圖書館入選「時代週刊」2025年度全球100佳旅行目的地，閱覽區座無虛席，讀者沉浸在書本世界裡。本報北京傳真
北京城市圖書館入選「時代週刊」2025年度全球100佳旅行目的地，閱覽區座無虛席，讀者沉浸在書本世界裡。本報北京傳真

近日北京城市圖書館入選「時代週刊」2025年度全球100佳旅行目的地榜單，成為北京首個獲此殊榮的文化地標。每年「時代週刊」從世界各地的記者和撰稿人中搜集提名地點，包含酒店、遊艇、餐廳、景點、博物館、公園等，並通過申請流程篩選能帶給人新奇經歷的地點，最終評選出年度最值得去的100個目的地。

「時代週刊」將北京城市圖書館選為「最受期待的公共圖書館」，推薦詞中寫道：建築設計融合中國銀杏樹和千年大運河元素，獲得中國綠色建築評價標識（GBEL）三星級，擁有世界最大的單體閱覽空間、中國最大的智慧化立體書庫，每年舉辦超過3000場活動。

北京城市圖書館開館以來廣受好評，已接待讀者超過428萬人次，先後斬獲國際圖書館協會聯合會（IFLA）2024年度公共圖書館獎、2024年DFA亞洲最具影響力設計獎。

借助大資料、人工智慧等科技賦能，北京城市圖書館打造閱讀服務新場景。物聯網技術即時監控場館狀況，為讀者自動調整溫度和照明；元宇宙體驗館利用數位孿生技術構建虛擬與現實交融的閱讀世界，讀者可線上探索知識，與數位人對話；AI數智館員「圖悅閱」全天候為讀者提供查詢、諮詢服務；多維機器人館員可為老年讀者送書到桌，也在館外園區巡航提供借閱服務；利用AI、裸眼3D等技術復原的「牡丹亭」、「本草綱目」、「天工開物」等古籍內容經典場景，將古籍以可觸摸、動態化形式呈現給讀者。

北京 圖書館 綠色建築

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