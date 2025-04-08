獅子山籍雜貨輪傳有中資背景 自福建滯留澎湖...海巡監控中

1艘獅子山共和國籍雜貨輪「元東明月（YUAN DONG MING YUE）」昨天錨泊澎湖望安海域滯留；外傳這艘輪船具中資背景，引起海巡單位注意，正全天候監控當中。

據交通部航港局「台灣海域船舶動態資訊系統」顯示，元東明月號載運「危險貨物、有害物質或海洋汙染物」。由於元東明月號錨泊水域是在台灣禁制海域，並因為台灣海域有多次海底電纜遭破壞，引起海巡單位注意。

海巡署澎湖第13巡防區了解，元東明月號總噸位 數2325噸，船上有8名印尼籍船員，自福建出海，昨天錨泊澎湖望安東方0.3海里，澎湖海巡隊3519艇接獲通報趕往監控。