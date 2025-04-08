品茗喫茶食 多地掀茶葉國潮風

這個清明節假期，大陸多地興起茶葉國潮消費體驗，有「中國白茶第一鄉」的浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉的茶飲店、文創攤位前，滿是排隊體驗的遊客。

中新社報導，近來春茶上市，茶葉交易不限於傳統葉子買賣。喝新式茶飲、吃特色茶食、享尋茶之旅……中國多個茶葉產區出現多元消費場景，掀起茶葉國潮風。 據艾媒諮詢預測，2025年，中國新式茶飲市場規模將達3749.3億元人民幣，年輕消費者將貢獻主要增量。此外，2025年以來，多家中國茶飲公司擁抱境外資本市場，國潮飲品出海趨勢明顯。 這兩天，杭州南宋德壽宮遺址博物館內，一場「宋韵手作×春茶雅宴」營造「穿越」般的品茶氛圍。杭州市上城區政協文史研究會副會長徐躍峰介紹，德壽宮遺址博物館按照宋代生活場景布置茶文化空間，希望民眾感受宋代風雅生活。

除浙江，茶葉國潮消費也在其他茶產區興起。例如，四川蜀南竹海景區與茶飲品牌聯手，打造「竹影搖曳、茶韵悠長」線上直播場景，吸引古風愛好者；江蘇溧水有茶企推茶苗綠植及雨花茶酥等茶食，開拓多元市場。 業內人士認為，國潮趨勢將推動茶產業消費市場渠道延伸、產品譜系創新、新式營銷渠道拓展，相關行業應及時轉變經營理念。