清明出遊1.26億人次 國潮文化助燃消費

2025年大陸清明節假期，各地展開多項傳統文化活動、旅遊活動。經文化和旅遊部資料中心測算，清明節假期3天，大陸全國國內出遊1.26億人次，同比增長6.3%；國內出遊總花費575.49億元，同比增長6.7%。

其中在北京市部分，北京市文化和旅遊局6日發布數據稱，清明假期（4月4日至6日），北京接待遊客總量959.3萬人次，同比增長6.2%；實現旅遊總花費115.0億元（人民幣，下同），同比增長9.5%。

北京遊客接待量排名前十的景區是王府井、北京奧林匹克公園、天安門地區、西單、什刹海風景區、南鑼鼓巷、頤和園、天壇公園、前門大街、玉淵潭公園。

北京歷史文化場所受青睞。清明假期，北京歷史文化場所接待368.0萬人次，實現營業收入7439.4萬元；城市公園接待381.4萬人次，實現營業收入815.0萬元；商業街區接待331.8萬人次，實現營業收入26606.0萬元；文體娛樂場所接待67.3萬人次，實現營業收入4973.1萬元。

北京大型演出舉辦活躍。清明假期，北京150個演出場所舉辦線下營業性演出225台877場。國家體育場、華熙LIVE．五棵松分別舉行張惠妹、潘瑋柏演唱會，東郊森林公園舉辦戶外大型電子音樂派對。

另據北京市商務局6日發布的數據顯示，清明假期三天，北京文化娛樂類消費金額同比增長12.6%。北京60個重點商圈客流量達2415.9萬人次，同比增長11.4%。北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業實現銷售額26.7億元人民幣。 這個假期，國潮文化助燃北京消費。北京世界花卉大觀園「花朝漢服文化節」漢服展演、漢舞比賽、非遺體驗等多元主題吸引漢服愛好者參與；明十三陵景區「明文化節」沉浸式展演探尋傳統禮儀文化精髓；北京園博園「國潮嘉年華」融合桃花谷賞春、永定塔登高、花饌春饗市集構築特色場景，打造一站式消費體驗。