遊香港買「1種零食」帶回大陸…竟慘遭海關沒收！陸網驚：以前常買

如果攜帶了禁運物品出入境，可能會被沒收甚至罰款！早前有大陸女生發帖稱遊港期間，買了些零食，包括「烤貝柱裙邊」、「八爪魚芥辣絲」，結果過關回大陸時被關員查獲沒收，因為這些零食屬於「海產品」，不能帶入境。有不少大陸網友留言表示不知道這些零食屬海產品，「這個真的不知道」、「以前經常買，幸好沒被抓」、「下次要注意了」。

該名大陸女生在小紅書以「被海關叔叔沒收了」為題發帖，指早前來港買了些海產品零食，並於3月8日晚間入境大陸時，被海關截住，指她攜帶了不可入境的「海產品」，需將之沒收。她更激動表示「我今天才知道海產品不能帶、不能帶、千萬不能帶！」，並因為零食被收走感到「太生氣了」。

所購零食屬「海產品」

從照片可見，樓主所購零食包括「烤貝柱裙邊」、「八爪魚芥辣絲」，而按大陸海關規例屬「海產品」。根據樓主展示的「出入境人員攜帶物截留／處理憑證」照片，最終海關人員沒收那些零食，並作「海產品入庫銷毀」處理。

樓主發帖警世：不要一通亂買

樓主稱被截查的過程似被「審犯」般感到不安，「叫名字、沒收手機、排隊等待被檢查」，又直言「總之不想再經歷了」。她事後發帖提醒其他網友遊港時記得要留意入境大陸對攜帶物品的限制及數量等資料，「來香港買買買的姐妹們，真的不要什麽都一通亂買」。

大陸網友驚訝不能帶：以前經常買

帖文引起網友熱議，有大陸網友留言表示吃驚，因為一直不知道這些零食屬於「海產品」，「這個真的不知道」、「以前經常買，幸好沒被抓」、「這個不行嗎？我經常帶，下次要注意了」；更有人反問「熟的也不行嗎？」、「這不算海產吧？」，有人就留言解釋「熟的海產品也不行啊」。

另有網友就分享類似經歷，稱亦曾試過被海關沒收食品，「上次告訴我臘腸也不可以帶，直接攔下來了」、「我客戶不小心帶了一根香蕉進來也被沒收了」。

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文章授權轉載自《香港01》