快訊

麥當勞打工疑遭性侵案不起訴 少女父不解：司法不公、保護有錢人

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸小三通 清明假期來往1.8萬人、成長逾7成

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為過去福州黃岐-馬祖白沙搭乘兩岸「小三通」客運的進香團乘客，正在攜帶祭祀用品登船的畫面。記者陳政錄／攝影
圖為過去福州黃岐-馬祖白沙搭乘兩岸「小三通」客運的進香團乘客，正在攜帶祭祀用品登船的畫面。記者陳政錄／攝影

大陸清明節假期為三天（4月4日至6日），據福建廈門邊檢總站統計，期間兩岸「小三通」客運航線共查驗客輪110艘次，旅客1.8萬多人，分別年增48.6%、72.1%。

目前，兩岸共有福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖、泉州至金門、廈門至金門四條「小三通」客運航線。

據中新社，廈門邊檢總站還統計，清明節三天假期，福建口岸累計查驗兩岸往來旅客2.4萬人次，年增長45%，累計保障1.8萬人次台胞旅客從福建口岸入出境，年增長18.9%。

在此之前，福建海事局曾預計，清明假期間，兩岸「小三通」客運發送班次102班次，旅客1.58萬人，因此，節後實際統計數據110艘次，旅客1.8萬多人，雙雙高於預期值。

另，福建日報報導，清明時節，海峽兩岸多地舉行公祭軒轅黃帝典禮，例如河南新鄭黃帝故里拜祖大典、陝西黃陵清明公祭軒轅黃帝典禮等。

小三通 廈門 清明節 福建 金門 馬祖

延伸閱讀

中國清明假期7.9億人次出行 銀髮族躍居消費新勢力

中壢警破喪屍菸彈分裝場還查獲霰彈槍械 清明抓103嫌警長頒獎

配合對台軍演 福建海警於東引、烏坵附近海域綜合執法巡查

金門濃霧影響海空交通 小三通與飛機全面停擺

相關新聞

兩岸小三通 清明假期來往1.8萬人、成長逾7成

大陸清明節假期為三天（4月4日至6日），據福建廈門邊檢總站統計，期間兩岸「小三通」客運航線共查驗客輪110艘次，旅客1....

中核炫耀收到120萬份應聘簡歷 被轟「在失業痛苦上灑鹽」

中國核工集團昨在社交平台發文稱，該集團今年校園招聘釋出1730個招聘崗位，收到來自全國10座城市14所頂尖高校共近120...

中核翻車／招聘秀嚇人的天文數字 網批「人血饅頭」

中國核工業集團昨發布的一則招聘喜報，稱收到了簡歷1196273份，這個精確到個位的數字很快登上了微博熱搜，這個「天文數字...

曾上央視的38歲洋媳婦猝逝 前一天還下田 死因讓人驚訝

中國福建長汀擁有逾68萬粉絲的洋媳婦網紅「阿根廷奇娜」近日傳出噩耗。6日其抖音帳號由丈夫楊淙發布訃告，稱楊奇娜2日因突發...

博主稱胖東來「無核心競爭力」被告了 決定死磕到底

「胖東來基層員工平均月薪9886元（人民幣，下同，約1353美元），一家沒有什麽核心競爭力的企業，只能變著花樣靠流量活著...

美網紅「甲亢哥」遊中掀旋風 港作家：大外宣功臣

當前中美關稅戰打得火熱、出現國家級的對抗，在YouTube上擁有3800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（中國稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。