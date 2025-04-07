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兩岸小三通 清明假期來往1.8萬人、成長逾7成
大陸清明節假期為三天（4月4日至6日），據福建廈門邊檢總站統計，期間兩岸「小三通」客運航線共查驗客輪110艘次，旅客1.8萬多人，分別年增48.6%、72.1%。
目前，兩岸共有福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖、泉州至金門、廈門至金門四條「小三通」客運航線。
據中新社，廈門邊檢總站還統計，清明節三天假期，福建口岸累計查驗兩岸往來旅客2.4萬人次，年增長45%，累計保障1.8萬人次台胞旅客從福建口岸入出境，年增長18.9%。
在此之前，福建海事局曾預計，清明假期間，兩岸「小三通」客運發送班次102班次，旅客1.58萬人，因此，節後實際統計數據110艘次，旅客1.8萬多人，雙雙高於預期值。
另，福建日報報導，清明時節，海峽兩岸多地舉行公祭軒轅黃帝典禮，例如河南新鄭黃帝故里拜祖大典、陝西黃陵清明公祭軒轅黃帝典禮等。
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