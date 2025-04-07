廣州15歲男童家中做實驗引爆炸 眼腹受傷送醫 住戶：整棟樓震動

廣州市荔灣區富力廣場於4月6日發生爆炸事故，引發關注。據廣州市應急管理局初步了解，一名小孩在家中進行化學實驗時引發爆炸事故，已造成其受傷送院。據《南方都市報》報導，廣州荔灣中心醫院透露，傷者為一名15歲男孩，因實驗爆炸導致燒傷，眼部及腹部傷勢較重，所幸目前已脫離生命危險。

網上有多段影片及圖片流傳，顯示事發地點為荔灣區富力廣場小區，疑似一名男孩進行化學實驗時引發爆炸。有住戶於社交平台反映，事發時「整棟樓震了一下」，隨後有消防車及救護車到場處理。

從網傳畫面可見，一名穿白色衣服的男孩坐在椅子上，臉部有明顯流血，上衣和褲子也有破損並染有血跡。事後，現場醫護人員將其抬上擔架送往救護車。

荔灣區應急管理局值班人員回應稱，已掌握相關情況，「是一個小孩在家里做實驗（引發）」，具體詳情仍需向當地街道及社區查詢。不過，逢源街道相關值班人員則表示「只有我一個人值班，不知道有這件事」，而富力東社區居委會電話至截稿時未能接通。

廣州荔灣中心醫院透露，當日下午該院接收一名15歲燒傷男孩，據悉為在家中進行實驗時引發爆炸所致。醫院表示其眼睛與腹部傷勢相對嚴重，經初步治療後「暫時生命體徵是平穩的」，目前已轉往南部戰區總醫院接受進一步治療。

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