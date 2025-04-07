伊斯蘭教中國化 哈爾濱阿拉伯廣場公車站更名

據報導，為配合北京當局推動伊斯蘭教中國化，黑龍江省哈爾濱市有超過百年歷史的阿拉伯廣場，其中的交通站台更名為名「清真寺站」。

星島日報今天在報導中表示，位於哈爾濱道外區的阿拉伯廣場，是集宗教、文化、休閒於一體的城市公共空間，廣場核心為始建於1897年的哈爾濱清真寺，是東北最大的伊斯蘭清真寺廟。

報導表示，大陸正大力推動伊斯蘭教中國化，要求「去阿拉伯化」、「去沙特化」，為此，廣場的公共交通站台由原來的「阿拉伯廣場站」更名為「清真寺站」，「穆斯林小區站」更名為「城鄉路站」。

據報導，大陸微信公眾號「哈爾濱公共交通」日前發布圖文，指哈爾濱市公共交通和出租汽車事業發展中心發出通知，內容表示，根據哈爾濱市民族宗教事務局要求，對涉及「穆斯林」字樣的站名進行排查，60路「阿拉伯廣場站」更名為「清真寺站」。

但報導表示，「阿拉伯廣場」暫時還未傳出被要求更名，廣場內的清真寺何去何從也值得關注。

根據公開資料，這是中國1500座清真寺中唯一的阿拉伯式建築，大殿面積426平方公尺，可容納500多人，後窯殿設有21.75公尺高的尖塔（俗稱望月樓），是省級文物保護單位，每年接待穆斯林10萬多人次。

報導表示，大陸正致力推進宗教中國化，當中伊斯蘭教中國化是重中之重。官方主要整治一些領域「清真」概念泛化，要求清真寺的建築體現中國特色、中國風格。