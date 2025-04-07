陸長三角鐵路 單日客發量新高

中國鐵路上海局集團有限公司表示，4月4日，長三角鐵路安全發送旅客419萬人次，超過去年10月1日創下的單日發送旅客389萬人次的紀錄，創下單日客發量歷史新高。

新華社報導，長三角鐵路自4月3日清明小長假運輸啟動以來，持續迎來出行大客流。截至4月4日，累計發送旅客已高達776.4萬人次。

鐵路部門預計，清明假期客流持續保持高位運行。4月5日，長三角鐵路預計發送旅客300萬人次。鐵路部門在啟用高峰線運行圖的基礎上，加大對重點時段和熱門方向的運力投放，計畫增開北京、南昌、廣州、武漢、鄭州、西安等直通方向，以及往返上海、杭州、南京、合肥、溫州、安慶、徐州、鹽城等熱門方向旅客列車126列，組織401列動車組列車重聯運行，全力滿足旅客出行需要。