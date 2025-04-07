兩岸動漫研習 百名台青赴滬交流

首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫研習營暨優秀作品展5日在上海新世界城舉行啟幕儀式，共有120多名兩岸青少年動漫愛好者以及從業者參加活動，其中有約100人從台灣專程前來參加四天三夜的短期研習。活動也是2024年首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫繪畫大賽的延續。大賽以「國風、國潮」為主題舉辦，共收到兩岸報名作品700餘件，並遴選出120幅展示。

活動主辦方上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會（以下簡稱「海民會」）會長高美琴受訪指出，以前辦過經濟論壇、也辦過兩岸歌星演唱會，這次在選擇形式過程中，認為繪畫是很好的藝術，不通過言說，所想所思能通過繪畫表達，加上現在家長很重視孩子繪畫，就思考到同契之光兩岸青少年動漫競賽展示。

漫畫大師蕭言中工作團隊代表、花蓮東南扶輪社前社長林金聖受訪指出，本次活動是首次跟海民會合作，「同契之光」其實去年開始籌備，中間準備過程因有程序問題，一直延至今年才有辦法執行，包括徵集動漫台灣人才、創作者等，現在主要為了第二屆做準備跟開頭。

林金聖說，現不斷思考如何做更多活動，畢竟台灣動漫人才多，加上科技發展，兩岸應多交流一起進步。他說，兩岸早期都是看日本漫畫長大，在中華民族文化中，不管哪個地區，都希望能把作品拓展到國際上，這次帶來的團員都是在動漫領域，成員也很興奮，認為如果可以持續辦下去會是加分。

本次營隊成員、來自內蒙古烏蘭察布市天立學校初二學生宋范玥洋表示，本身超級喜歡動漫，之前在抖音、小紅書平台訊息建立台灣印象，認為台灣是很繁華的地方，因為生長在幅員遼闊的內蒙古，所以特別嚮往海邊、那種密集的建築群，如果有機會到台灣，希望能到台灣街道走走，因跟他家鄉建築風格不一樣，喜歡台灣民眾聚在一起熱鬧、幸福感。

據了解，營隊行程除專業講座和交流，還有參訪新世界動漫城、浦江東方智媒城、體驗非遺傳承等安排，並觀賞動漫熱片《哪吒2》。海民會秘書長劉愛軍表示，第二屆活動很快到來，將以動漫設計周概念呈現，不僅有大賽，還有論壇、周圍產品市集，動漫設計比賽等。