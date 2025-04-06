快訊

關稅戰前被問「美國、大陸選哪邊」 星國選邊站調查：東協更傾向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

陸清明假期跨區流動量7.9億人次 銀髮族成消費新勢力

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸交通運輸部6日發布最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，創清明假期出行量新高。圖取自中新網
大陸交通運輸部6日發布最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，創清明假期出行量新高。圖取自中新網

隨著清明假期結束，大陸各項出行、旅遊消費數據陸續出爐。大陸交通運輸部6日發布最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，創清明假期出行量新高。另有數據顯示，銀髮族成消費新勢力。

數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量日均2.64億人次，比去年同期增長7.1%。

在交通出行方式上，公路人員流動量預計為7.3億人次，鐵路客運量預計約5,377.6萬人次，比去年同期增長8.2%，單日旅客發送量達2,009.3萬人次，創今年以來單日旅客發送量新高；大陸全國水路客運量預計約320.4萬人次，日均106.8萬人次，比去年同期增長16.5%；民航客運量預計約558.2萬人次，日均186.1萬人次，比去年同期增長10.9%。

另據滴滴出行數據顯示，假期打車需求年增率較去年上漲14%，高峰時期，每分鐘叫車需求突破11萬單。公路自駕出行佔比超九成，便捷的交通帶火鄉村旅遊。

旅遊平台也發布清明假期相關統計：途牛發布《2025清明出遊消費盤點》顯示，周邊游成為旅遊市場的主導力量，佔出遊人次的40%，其中近半數周邊游用戶選擇了2-3天的短途游。廣州、上海、珠海、三亞、北京、無錫、成都、舟山、桂林、重慶等地成為周邊游的熱門目的地。

另據飛豬布《2025清明假期出遊快報》顯示，大陸國內遊人均支付金額較去年同期增加約5%，省內跨市、鄰省跨市的500公里中短程自駕遊是主流。上海、北京、杭州、廣州、深圳、成都、南京、重慶、武漢、西安等城市最熱門。報告也指出，日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳門、法國、澳洲等是清明假期出境遊熱門目的地。

去哪兒表示，由於清明假期機票、酒店價格相對較低等原因，老年人也加入了清明假期的出遊大軍。數據顯示，清明假期是節假日中，老年人酒店預訂佔比最高的節日。今年清明假期，老年人入住酒店的訂單量較去年清明假期增長了三成以上，是增幅最高的群體。

北京 老年人 酒店

延伸閱讀

內地客怨香港公廁、休息座位少 清明假期2天湧入30萬人

身家曾超200億 重慶地產大亨黃紅雲被立案調查

日漁船再度進入釣魚台海域 陸海警局：依法驅離

經濟日報社論／美中經貿夾擊 台灣經濟雪上霜

相關新聞

展現大陸無濾鏡模樣？美千萬網紅「甲亢哥」直播遊陸 體驗針灸、學功夫掀旋風

當前中美關稅戰打得火熱、外交語言上針鋒相對，被大陸網友暱稱為「甲亢哥」、在YouTube上擁有3,800萬粉絲的美國網紅...

陸清明假期跨區流動量7.9億人次 銀髮族成消費新勢力

隨著清明假期結束，大陸各項出行、旅遊消費數據陸續出爐。大陸交通運輸部6日發布最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域...

馬英九基金會大九學堂赴山東祭孔有神物 「綬帶」學門大

馬英九基金會「大九學堂」日前在大陸山東省曲阜孔廟參與「2025海峽兩岸孔子文化春會」，兩岸青年聯合祭孔，馬英九基金會執行長蕭旭岑偕同學...

山東女老師轉行賣棺材！曝「旺季」每個月銷歐4000套、有1項隱藏成本

「很多人都避諱談及死亡，但每個人都需要一個棺材和大家道別。」為了挑戰另一種人生，來自山東菏澤曹縣的劉女士從小學老師轉行當...

東北3省不想生 10年減千萬人口 「今天東北 明日中國」

中國23個省近日公布了2024年出生率、人口自然增長率等數據，值得注意的是，過去10年，東北三省人口負增長現象愈發突出，...

甲亢哥到深圳和機器人跳舞 漲粉到3800萬…網：太多廣告

美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）中國直播之旅到了深圳，他和深圳眾擎科技的舞蹈機器人方陣一起跳「功夫」經典斧頭舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。