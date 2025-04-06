展現大陸無濾鏡模樣？美千萬網紅「甲亢哥」直播遊陸 體驗針灸、學功夫掀旋風

當前中美關稅戰打得火熱、外交語言上針鋒相對，被大陸網友暱稱為「甲亢哥」、在YouTube上擁有3,800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」上月24日起到訪中國大陸，並沿途直播。他在影片中熱情與大陸粉絲互動、誇讚大陸高鐵上網路訊號佳、體驗少林寺功夫、開箱華為三折疊手機、搭乘「飛行的士」等，系列影片已吸引數千萬人次觀看，掀起炫風，連大陸官媒也大讚這般「無濾鏡地觀察真實的中國」，破除了美國反華、抹黑宣傳，並稱中美民間交流春天已來。

今年才20歲的「Speed」是知名的美國YouTube遊戲實況主，以激動的情緒、誇張的表情、無厘頭的反應為賣點，時常直播到一半情緒失控，顯露張狂的表情並憤怒地吼叫。他在大陸被暱稱為「甲亢哥」，意指其行為舉止如「甲狀腺機能亢進」患者一般。

「Speed」在上月24日開啟了大陸行，先後到訪上海、北京、河南、成都、重慶，接著前往香港，近日又回到深圳。他在大陸首支上海影片至今已破700萬人次觀看，後續影片也都有500萬至1,000萬的觀看次數。「Speed」也在行前註冊了「抖音」帳號，粉絲人數已突破380萬，相關話題熱度持續攀升。

「Speed」在影片中體驗各式「中國文化」與大陸科技創新，例如他身穿「東北大花襖」西裝與遊客拍片、到中醫館體驗把脈、針灸，登上長城，到少林寺嘗試單臂斷木棒，或者對於華為三折疊旗艦手機、空中計程車「飛行的士」等體驗給予滿滿的好評與驚嘆，在高鐵進隧道後網速仍佳驚訝高喊「China is crazy」等，這些片段都在大陸網上引發熱烈迴響。

不過，直播影片中也可以看到「Speed」一行偶爾會被大陸警察攔下盤查，詢問團隊的人員組成、拍攝目的等等，尤其在首都北京的管控更為嚴格。

對於「Speed」的熱潮，本月1日大陸外交部記者會上，發言人郭嘉昆雖未點名「Speed」，但表示「海外部落客們透過一鏡到底的直播，全景展現一個沒有剪輯和濾鏡的真實中國，再次掀起了全網的中國熱，這表明中外人文交流有著深厚的民意基礎，是剪不斷、割不開的。」

大陸官媒也搭上此一論調，開啟「大外宣」模式地添柴火。例如「中新網」刊文稱，「甲亢哥」的鏡頭中沒有宏大敘事，全是平常日子裡的鮮活景象，全球網友借助他的鏡頭，從科技、文化、人文等角度，全方位、無濾鏡地觀察「真實的中國」。文章並稱這些影片「沒有劇本，只有真實的記錄」，但卻「一舉擊碎了美國對大陸的抹黑宣傳」，「美國花16億美元的反華宣傳，被一個年輕人幹翻了」。

不過，香港作家馮晞乾則在臉書撰文質疑，所謂「沒有剪輯和濾鏡的真實中國」，「誰都知道是按照官方劇本呈現的，否則中國政府怎可能允許一大群民眾追著一個美國人做直播呢？」他並指，「Speed」顯然成了「說好中國故事」的大外宣功臣。