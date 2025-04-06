第2屆香港人權作品展 策展人：身處自由應堅守信念

第2屆香港人權作品展4月1日至6月29日在228國家紀念館舉行。策展人黃國才表示，每一位挺身而出的人都值得去記住，雖然他們失去自由卻沒有放棄希望，「身處自由的我們更應堅守信念，為港台民主自由去奮鬥」。

第2屆香港人權作品展今天舉行開幕記者會。在開幕式上，228國家紀念館館長藍士博、香港人權連線成員赴湯、人權倡議者李明哲、華人民主書院協會理事長賴榮偉、香港邊城青年理事長馮紹天等人出席致詞。

赴湯表示，香港自由的崩壞是無法想像的，希望藉由展覽可以讓大家知道香港的現狀，也能了解到擁有民主自由不是理所當然，並好好反思台灣現在的民主自由，不要讓它變成第二個香港。

赴湯還要告訴香港人，前路雖然黑暗、充滿挑戰，但期待港人來到這個展覽，因為這個展覽沒有審查與監控，冀望不要在這個時候放棄。

馮紹天在致詞時說，作為一個流亡在台的香港人，港人不是只是為了逃避而來到台灣，台灣依然是有自由的空間、有希望可以與台灣的朋友去對抗中國。

在228國家紀念館三樓展場，除了照片、圖片等作品，會場的一個角落展示出多封已刑滿出獄的抗爭者和政治犯捐贈的信件，這是在囚期間與牆外人聯絡的書信，透過不同的方法說真實的香港故事。

展覽展示出的另一件作品「一日一蘋果」，2021年6月24日「蘋果日報」被迫結業，創作者將當日出版的最後一份「蘋果日報」摺成蘋果形狀放於窗前，以作悼念。而時間轉眼過去4年，「蘋果」也隨歲月泛黃，警惕不能忘記當日。