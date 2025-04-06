陸兩岸青少年動漫研習營在滬啟幕 約百位台青赴陸交流

首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫研習營暨優秀作品展5日在上海新世界城舉行啟幕儀式，共有120多名兩岸青少年動漫愛好者以及從業者參加活動，其中有約100人從台灣專程前來參加四天三夜的短期研習。活動也是2024年首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫繪畫大賽的延續。大賽以「國風、國潮」為主題舉辦，共收到兩岸報名作品700餘件，並遴選出120幅畫作展示。

活動主辦方上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會（以下簡稱「海民會」）會長高美琴受訪指出，以前辦過經濟論壇、也辦過兩岸歌星演唱會，這次在選擇形式過程中，認為繪畫是很好的藝術，不通過言說，所想所思能通過繪畫表達，加上現在家長很重視孩子繪畫，就思考到同契之光兩岸青少年動漫競賽展示，在這過程中慢慢思考，然後定下來，中間受到台辦等多方面的支持。

高美琴稱，本來很擔心因為當前特殊情況會否沒有很多人參加，沒想到反而招到一百多位台灣青年參加，相信如果沒有特殊狀況，應該已有大陸學生先到台灣交流了。她認為很多事情，政治不應干預，應該從實際出發，要從兩岸民眾在考慮的事情出發。

漫畫大師蕭言中工作團隊代表、花蓮東南扶輪社前社長林金聖受訪指出，本次活動是首次跟海民會合作，「同契之光」其實去年開始籌備，中間準備過程因有程序問題，一直延至今年才有辦法執行，包括徵集動漫台灣人才、創作者等，現在主要為了第二屆做準備跟開頭。

林金聖說，現不斷思考如何做更多活動，畢竟台灣動漫人才多，加上科技發展，兩岸應多交流一起進步。他說兩岸早期都是看日本漫畫長大，在中華民族文化中，不管哪個地區，都希望能把作品拓展到國際上，這次帶來的團員都是在動漫領域，成員也很興奮，認為如果可以持續辦下去會是加分。

受邀參加的蕭言中夫人謝玒玲說，兩岸青少年來自不同環境、所受教育不同，所以有不同發展跟創意，因而有不同創作、亮點，通過交流互動，可以讓青年相互認識、討論，希望未來能常常有如此活動，讓兩岸青少年彼此往來。

蕭言中之子蕭邵陽表示，以前其實很討厭漫畫，因為爸爸是漫畫家常常在外，導致與父親相處時間不長，但長大後他發現父親在影視圈、體育圈都有朋友，才知道父親一直在與不同領域人士交流，體悟到藝術是來自於交流與生活，生活因而不會無聊。他自己現在也正學平面設計，也學習數位繪畫，開始繪畫創作。

蕭邵陽觀察，不管台灣、大陸學習的畫風參考是以日本風為主，但表現的精神、情景是當地化的，比如宗教圖騰、景點等，所以跟日本技法融合但展現自身文化特色，這算是兩岸共有特性。在動漫創作上，蕭邵陽認為，台灣幅員小，但擅長發掘小故事，創作者能在很有限資源下完成完整作品，這是台灣優勢。大陸則是規模更大，可以動員的技術跟資金更多，如果可以合作都可以做得更好。

本次營隊成員、來自內蒙古烏蘭察布市天立學校初二學生宋范玥洋表示，本身超級喜歡動漫，之前在抖音、小紅書平台訊息建立台灣印象，認為台灣是很繁華的地方，因為生長在幅員遼闊的內蒙古，所以特別嚮往海邊、那種密集的建築群，如果有機會到台灣，希望能到台灣街道走走，因為跟他家鄉建築風格不一樣，喜歡台灣民眾聚在一起熱鬧、幸福感。