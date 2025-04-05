聽新聞
0:00 / 0:00

香江風情／港樓春江水暖 名太推盤名媛入貨

聯合報／ 香港特派員李春
香港樓市跌了三年，跌幅已逾二成五。（中通社）
香港樓市跌了三年，跌幅已逾二成五。（中通社）

香港樓市連跌三年後，開始吹出暖風，最有號召力的說法，是有名太減價推售新盤，吸引到名媛入市了。於是在清明假期，香港地產界為此開始講「小陽春」的故事了。

香港最新的樓市故事，是所謂名太推盤名媛入市，那名太說的是已故香港賭王何鴻燊家四太梁安琪，她旗下公司尚嘉控股，在港島灣仔有個樓盤灣仔壹嘉，三月中大幅減價約百分之廿五重推十七個單位，已經迅速沽出其中十六個單位。

光是名太減價推售樓盤不能吸引人，吸引人的是城中名媛都出手買樓了，那名媛花名「百佳一姐」，即李嘉誠旗下百佳超級市場的董事總經理吳逸群。她二十年前就加入屈臣氏集團，負責業務規劃及發展，最高做到香港屈臣氏首席顧客體驗及數碼總監，去年二月調升百佳超級市場董事總經理。

吳逸群今次受到四太減價促銷吸引，以八百三十萬港元購入灣仔壹嘉高層一個單位。是小型的一房單位，相信是用來投資。香港樓市有羊群效應，市場一看連「百佳一姐」都入市了，自然雀躍跟風。

話說回來，香港樓市跌了三年，跌幅已逾二成五，雖然經濟沒能好起來，好消息不多，所以地產界也要造勢說將有樓市小陽春，而香港的地產發展商，也像四太一樣，不斷地在推新盤試市場。

但有個故事可能有刺激效應，那就是去年港府開推「新資本投資者入境計畫」，這是一種投資移民計畫，申請人要在香港投資三千萬港元，據說到今年二月，一年批出了七百五十六宗申請，都仍屬「原則上批准」，這意味著可為香港帶來二百七十億港元投資，其中又可能主要是投資於在香港買樓。對香港現在的樓市來說，也算一筆錢。

香港去年十月施政報告，還宣布優化新資本投資者入境計畫，容許投資五千萬港元或以上住宅物業，可以計算入投資總額上限一千萬港元，這對香港樓市來說當是好消息，只不過申請者若是中國大陸居民，在大陸外匯管制下，他們資金出境仍有問題，於是香港最近放風，說要考慮跟大陸部門商討，透過一個特別管道，容許到香港專才將其資金帶來香港置業。

移民 香港

延伸閱讀

香港樓市好熱 預約看樓創10周末新高 港島樓價指數3年最勁

香港高齡學生當「刷卡黨」車手 警方搜獲135張卡

美關稅擴及東南亞 打亂港商部署 廠商「醞釀不玩幾年」

寄美國小額包裹要課稅 香港郵政：不代收關稅

相關新聞

香江風情／港樓春江水暖 名太推盤名媛入貨

香港樓市連跌三年後，開始吹出暖風，最有號召力的說法，是有名太減價推售新盤，吸引到名媛入市了。於是在清明假期，香港地產界為...

廣角鏡／大陸清明祭軒轅

昨天是清明節，大陸陝西省延安市黃陵縣橋山祭祀廣場舉行乙巳年清明公祭軒轅黃帝典禮。

陸整治內捲競爭促停止加班 員工曝職場現實嘆：把工作帶回家

中國官方整治內捲式競爭，督促企業停止加班、鼓勵彈性休假，更有媒體報導企業響應推出「不加班運動」，但是在現實的職場「不加班...

大陸去年新生兒數據公布 廣東省蟬聯第一

大陸各省市去年新生兒數據陸續公布，陸媒整理指出，廣東省出生人口113萬人，蟬聯第一名，並連續7年位居全大陸第一，河南與山...

「紫薇」不當格格當教授 29歲的她海歸獲破格晉升

中國人民大學公眾號3日發布消息，今年29歲的農業與農村發展學院助理教授葉紫薇，透過「戰略性人才職稱評審學校提名制度」，從...

江澤民揚州故居開放參觀 7天內可預約時段…秒殺

清明節前夕，中國官方昨宣布，已故中共中央總書記江澤民位於江蘇揚州的故居4月4日起正式面向社會公眾開放。故居昨組織參觀活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。