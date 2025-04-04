快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

聽新聞
0:00 / 0:00

首創台胞族譜尋根諮詢服務 大陸在泉州小三通碼頭設聯絡箱

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
泉州小三通碼頭已設置族譜相關服務，未來將會延伸到廈門五通碼頭。（圖／取自東南廣播）
泉州小三通碼頭已設置族譜相關服務，未來將會延伸到廈門五通碼頭。（圖／取自東南廣播）

大陸在兩岸小三通往來上推出新服務，於泉州的碼頭設立聯絡箱，提供族譜對接尋根諮詢服務，相關服務由中國閩南緣博物館提供，未來將擴展到廈門的碼頭。

綜合福建日報、東南廣播報導，4月2日「清明溯譜，兩岸緣深」活動在福建南安石井泉金客運碼頭舉辦，在該碼頭，大陸公營的中國閩台緣博物館首次設置族譜對接尋根諮詢服務聯絡箱，並在當天開展現場諮詢服務。

中國閩台緣博物館文獻資訊中心工作人員黃帆表示，「希望通過這個服務，讓有尋根需求的台胞在第一時間獲得幫助，找到親人或祖地」。未來台胞可以將譜牒諮詢情況、宗親對接需求等資訊填寫表格投入聯絡箱，或打開中國閩台緣博物館海峽兩岸譜牒對接諮詢登記表填寫相關內容，該館工作人員將利用館藏譜牒等檔案文獻協助台胞對接譜牒、尋根謁祖。

據介紹，族譜對接尋根諮詢服務聯絡箱後續也將設置在廈門五通碼頭，長期為「返鄉台胞」提供服務。

公開資料顯示，近期中國閩台緣博物館積極從事兩岸族譜相關館藏收藏與研究工作，並正在籌建「閩台尋根溯源服務交流中心」，旨在通過館藏涉台文獻資料，特別是兩岸族譜這一主要紐帶，展示兩岸一家親的事實與情結，並成為台灣同胞尋根謁祖和交流的重要平台。目前閩台緣博物館內有2萬多件藏品，收集譜牒涉及172個姓氏近萬冊、兩岸家書近3700件。

去年7月24日，大陸福建省人大常委會通過「福建省閩台關係檔案保護條例」，並於去年10月1日起施行，號稱是大陸首部文化領域涉台專項地方性法規，明確提到鼓勵、支持閩台宗親、鄉親、姻親利用閩台關係檔案開展尋根謁祖、族譜對接等活動。

博物館 碼頭 福建

延伸閱讀

美國取消小額包裹免稅措施 大陸多個協會聲明反對

科技業四大領域淪陷 業者嘆東南亞布局「白忙一場」

中和艦擦撞陸漁船 國台辦深夜曝調查結果稱「責任在台艦」

冷戰後最嚴格！美國傳禁駐陸人員與當地人發生性關係 陸官方反應曝

相關新聞

陸男闖洗浴中心女賓區 女子全裸被看光！店家解釋「誤入」網不信

誤入女賓區？重慶有女生到中國大陸流行的洗浴中心（提供洗浴、SPA、健身等服務的休閒場所）光顧時，1名男子突然闖入女賓區，她當時正全裸塗乳液慘被看光。

首創台胞族譜尋根諮詢服務 大陸在泉州小三通碼頭設聯絡箱

大陸在兩岸小三通往來上推出新服務，於泉州的碼頭設立聯絡箱，提供族譜對接尋根諮詢服務，相關服務由中國閩南緣博物館提供，未來...

上海樂高樂園 連假1日票逾2000元

上海樂高樂園預計於今年夏季開幕，官方2日公布一日票的票價，依節假日差異等因素分為6個級距，春節、51長假的「特別高峰日」...

恐怖酒駕男！2車刮蹭想私了遭拒 反覆輾壓對方致死

海南臨高縣日前發生一起交通糾紛，男子羊某酒駕與張某駕駛車輛發生刮擦，雙方車主下車確認損壞情況，由於張某拒絕羊某要求私下協...

香港籃球博彩公眾諮詢！料吸半數非法投注者 預定明年開設

港府早前在財政預算案提出，積極探討規範籃球博彩活動。民政及青年事務局2日宣布，就規範籃球博彩活動的建議進行為期一個月的公...

香港警務處長周一鳴履新：首要任務維護國家安全

香港警務處長蕭澤頤1日退休 ，52歲的警務處副處長周一鳴2日升任，他說不擔心受美國制裁，上任後有三個工作重點，首要是維護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。