陸男闖洗浴中心女賓區 女子全裸被看光！店家解釋「誤入」網不信

誤入女賓區？重慶有女生到中國大陸流行的洗浴中心（提供洗浴、SPA、健身等服務的休閒場所）光顧時，1名男子突然闖入女賓區，她當時正全裸塗乳液慘被看光。洗浴中心向陸媒解釋，該名男子同為顧客，是「誤入」女賓區，會加強男女區域出入口處的檢查，加派工作人員把關，警方已介入事件，又稱已向女事主賠償。不過，許多網友質疑該男子並非誤入，「怎麼可能誤入，男女區都是分開的」、「看了賠的不少，都和解了」。

無遮掩物 全裸塗乳液被看見

陸媒報導，3月31日，重慶有女生光顧當地的洗浴中心洗澡時，有1名男子突然闖入女賓區，裡面沒有任何遮掩物，她正全裸塗乳液，慘被該男子看光。

中心稱屬「誤入」 已作賠償

陸媒向中心查詢時，中心方解釋該名男子同為顧客，他和女伴一同前往，屬「誤入」女賓區。店方事發後已對闖機入口及值班人員進行調整，現時閘機一次只能進一人，閘機的男女賓區域入口都會安排工作人員站崗。現時警方已介入調解，店方已對女事主賠償。

網友不信：怎麼可能誤入

事件引起關注，不少網友質疑洗澡中心的男女賓區域根本不可能誤入，「怎麼可能誤入，男女區都是分開的」、「不可能是誤入，就是故意」、「我不信男女那麼大的字不認識」、「這家店有閘機，有語音提示，有紅色明顯標明」、「看了賠的不少，都和解了」。

但也有網友覺得該男子是一時大意，「確實有可能，我游泳都碰到過有男也有女更衣室脫光沖完水，結果忘穿泳衣泳褲光著就出來了」、「這還真不一定，我有次沒細看進去看見小便池趕緊跑出來了，百密終有一疏」。

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文章授權轉載自《香港01》