上海樂高樂園 連假1日票逾2000元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
將於今夏開園的上海樂高樂園2日發布票價，從平季日到特別高峰日的「六級票價體系」出爐。其中，平季日成人最低票價人民幣319元、特別高峰日成人票價599元，兒童票約相當於同檔成人票8折。（圖／上觀新聞）
將於今夏開園的上海樂高樂園2日發布票價，從平季日到特別高峰日的「六級票價體系」出爐。其中，平季日成人最低票價人民幣319元、特別高峰日成人票價599元，兒童票約相當於同檔成人票8折。（圖／上觀新聞）

上海樂高樂園預計於今年夏季開幕，官方2日公布一日票的票價，依節假日差異等因素分為6個級距，春節、51長假的「特別高峰日」票價最貴，兒童與成人分別為人民幣479元、599元（約新台幣2190元、2740元）。

澎湃新聞報導，上海樂高樂園（LEGOLAND）公告資訊，最便宜的票是涵蓋了平日周間，但不包含節假日的「平季票」，兒童票255元、成人票319元；最昂貴的票是包含中國國慶連假、春節、51連假在內的「特別高峰日」，兒童票與成人票分別為479元、599元。此外，針對符合資格的老年人、身障者，提供8折的優惠門票。

上海樂高樂園位於上海金山區楓涇鎮，是專為2歲至12歲親子家庭打造的綜合度假區。園區於2021年11月開工，占地面積達31.8萬平方公尺，擁有8大主題區與70多個互動遊樂設施、精彩演出和娛樂景點等，融合全球樂高樂園經典遊玩項目，同時還結合中國傳統文化、江南元素以及海派特色。

報導引述中國主題公園研究院院長林煥傑分析，上海的各大樂園提供豐富多元的體驗，滿足不同客群的個性化需求。中外旅遊企業同台競技，將持續提升上海乃至全中國旅遊行業的發展水準和服務能力。

上海市金山區文旅局局長王民民今年1月接受中國媒體訪問時評估，上海樂高樂園開園初期試營運時，預計每天接待2000至5000名遊客，隨後逐步增加。今年下半年的遊客量將在百萬人次左右。

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