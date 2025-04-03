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「戰略性人才」破格晉升 陸29歲學者任人民大學教授

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民大學農業與農村發展學院助理教授葉紫薇，受到「戰略性人才職稱評審學校提名制度」破格晉升為教授。圖／取自中國人民大學
中國人民大學農業與農村發展學院助理教授葉紫薇，受到「戰略性人才職稱評審學校提名制度」破格晉升為教授。圖／取自中國人民大學

中國人民大學公眾號3日發布消息，今年29歲的農業與農村發展學院助理教授葉紫薇，透過「戰略性人才職稱評審學校提名制度」，從啟動提名程序，到召開學院、學部、學校學術委員會，再到學校審議通過，破格晉升為教授。

公開資料顯示，葉紫薇1995年11月生，浙江溫嶺人。現任中國人民大學農業與農村發展學院助理教授，受聘「中國人民大學青年英才崗位」。2022年獲得美國密歇根州立大學博士學位，同年入職中國人民大學。她的研究聚焦農業科技創新與資源環境、健康的交叉議題，關注生物育種技術的經濟、環境問題及相關政策研究。

2022年初，葉紫薇在美國密西根州立大學獲得博士學位，面對眾多學校遞出的橄欖枝，最終選擇中國人民大學。她表示，只有身處中國研究和現實發展的大局之中，才能及時感知並解決國家的需求，運用專業知識，「為社會發展的大船保駕護航」。

澎湃新聞報導，葉紫薇今年3月甫於國際期刊「科學」（Science）發表「Too much of a good thing: Lessons from compromised rootworm Bt maize in the US Corn Belt」，是大陸農林經濟管理學科首篇以大陸學者作為第1作者發表的Science研究長文（Research Articles）。葉紫薇團隊結合2005年至2016年間美國玉米帶10個州的田間試驗數據與微觀農戶調查數據，構建跨學科生物經濟模型，首次對Bt-CR玉米抗性管理問題展開大規模實證經濟評估。

人民大學公眾號文章指，近年該校積極發展具有人大特色的高等教育人事人才工作體系，開放各類晉升通道。2023年8月，「90後」教師高昊宇在入職4年後破格晉升教授，成為當時人民大學自2000年以來學校自評的最年輕教授，過往破格晉升的教授人選，還有34歲和35歲的學者。

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