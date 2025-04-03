快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

夏天還沒到電費就繳3萬多！女崩潰「連呼吸都要錢」 網糾1家電吃錢怪獸

香港01／ 撰文：布萊恩
電費示意圖／Ingimage
電費示意圖／Ingimage

這款電器比冷氣機更「吃電」？有港漂女生於小紅書上載「天價電費單」，在冬天沒有需要開冷氣下，其家電費竟然仍高達近1萬元，追查全屋發現或是1款「食電怪獸」出事，直呼「心已死……這是1個連呼吸都要花錢的地方……」。

網友看過「天價電費單」震驚，「冬天我家電費都是0的，只有夏天才貴」、「太誇張了，我們一家四口冬天兩個月才300多，夏天兩個月才2,000多」。

電費近萬元　港漂女震驚：這是連呼吸都要花錢的地方

天冷也要小心「電費陷阱」！有居港多年的港漂女生於小紅書上載最新一期「電費單」，電費竟超過9,000港幣（約38,364新台幣），驚訝表示，「看清楚！清楚！清楚！電費帳單，心已死……」。

樓主慘呻：這是連呼吸都要花錢的地方

從「電費單」看到，樓主於2024年12月25日至2025年2月25日共使用了4766電力度數，連同燃料調整費，扣減政府電費補貼後，需要繳付電費9,177元，繳付限期為2025年3月12日。　

樓主指出，過往電費單一直是兩個月4,000元至5,000元，直言今次9,177元電費「真有點誇張」，「我確實承認，這是一個連呼吸都要花錢的地方……」。

網友籲檢查電器

「天價電費單」震驚網民，「冬天我家電費都是0的，只有夏天才貴」、「太誇張了，我們一家四口冬天兩個月才300多，夏天兩個月才2,000多」、「小富婆一枚」、「你間屋有沒5,000呎？」。

也有網民猜測電費暴增原因，「我夏天冷氣24小時開最多也只是一千多呀，何況這是冬天，你這肯定是哪兒出問題了」、「被人偷電或者檢查電器」、「你屋內是否用電熱熱水爐，家電裡這最容易電費飆升，也有可能就是電熱水爐壞了」、「家裏的電熱水器是不是一直開啟的狀態？」。

料電暖器耗電量大

樓主之後回覆網民留言指，其熱水器是煤氣爐並非電熱爐，而縱觀全屋電器，相信是電暖器用電量多，「能想到唯一可能性是電暖器片，但是會耗電那麼多麼」。網友隨即指出「當然（耗電）了，電暖氣賊耗電，今年根本不冷啊，除非你家超西北」。

延伸閱讀：

屯門男跪地求饒片瘋傳：老婆對唔住！　後續更狂　女方舉動獲力撐

冷氣機勿碰這按鍵！專家揭1按鈕令電費倍增　出現這3情況要即停用

文章授權轉載自《香港01》

暖氣 熱水器

延伸閱讀

特斯拉單押翻10幾倍…2022年獲利回吐50萬美金！41歲達人勇敢抄底財務自由

川普債蛙救世主？不惜得罪全世界也要對等關稅！哲哲郭哲榮：因為他要拯救美債

買房最後要簽約了屋主沒出現而是委託他人！專家：大概率就是投資客買的房

房市降溫...銷售話術換招！內行揭4種常見說法：車位最易藏陷阱

相關新聞

夏天還沒到電費就繳3萬多！女崩潰「連呼吸都要錢」 網糾1家電吃錢怪獸

這款電器比冷氣機更「吃電」？有港漂女生於小紅書上載「天價電費單」，在冬天沒有需要開冷氣下，其家電費竟然仍高達近1萬元，追查全屋發現或是1款「吃電怪獸」出事，直呼「心已死……這是1個連呼吸都要花錢的地方……」。

綠燈過馬路照樣被罰2,000元 影片瘋傳、網友震怒引爭議

警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。網路近日瘋傳1段影片...

沒霸總也紅 短劇「家裡家外」接地氣 3天破10億播放量

中國短劇市場蓬勃發展，但霸道總裁滿街跑、人人都在逆襲復仇的風潮開始轉變，接地氣、平實、溫馨又飽含生活氣息的劇情開始抓住觀...

世界首枚郵票…內蒙貪官珍郵「黑便士」 阿里700萬起拍

阿里拍賣平台近日上線一套郵票珍品，世界上第一枚郵票「黑便士」估價1000萬元（人民幣，下同，約138萬美元），將於4月1...

太堵了？ 廣東高速路集體倒車7公里 網：應終身禁駕

廣東省高速公路上近日出現驚人一幕，多輛車主疑似不堪前方塞車，竟然「集體倒車7公里」，視頻流出後引發網友熱議，不少人痛批這...

廣西工人不滿被拖薪 高山橋上「雲端衝突」多人被捕

雲霧繚繞下，一座尚未完工的大橋橫跨兩山之間，橋上，兩撥人爆發肢體衝突，幾十人亂作一團，兩邊無護欄圍擋，一不小心就可能掉下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。