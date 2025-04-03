夏天還沒到電費就繳3萬多！女崩潰「連呼吸都要錢」 網糾1家電吃錢怪獸

這款電器比冷氣機更「吃電」？有港漂女生於小紅書上載「天價電費單」，在冬天沒有需要開冷氣下，其家電費竟然仍高達近1萬元，追查全屋發現或是1款「食電怪獸」出事，直呼「心已死……這是1個連呼吸都要花錢的地方……」。

網友看過「天價電費單」震驚，「冬天我家電費都是0的，只有夏天才貴」、「太誇張了，我們一家四口冬天兩個月才300多，夏天兩個月才2,000多」。

電費近萬元 港漂女震驚：這是連呼吸都要花錢的地方

天冷也要小心「電費陷阱」！有居港多年的港漂女生於小紅書上載最新一期「電費單」，電費竟超過9,000港幣（約38,364新台幣），驚訝表示，「看清楚！清楚！清楚！電費帳單，心已死……」。

樓主慘呻：這是連呼吸都要花錢的地方

從「電費單」看到，樓主於2024年12月25日至2025年2月25日共使用了4766電力度數，連同燃料調整費，扣減政府電費補貼後，需要繳付電費9,177元，繳付限期為2025年3月12日。

樓主指出，過往電費單一直是兩個月4,000元至5,000元，直言今次9,177元電費「真有點誇張」，「我確實承認，這是一個連呼吸都要花錢的地方……」。

網友籲檢查電器

「天價電費單」震驚網民，「冬天我家電費都是0的，只有夏天才貴」、「太誇張了，我們一家四口冬天兩個月才300多，夏天兩個月才2,000多」、「小富婆一枚」、「你間屋有沒5,000呎？」。

也有網民猜測電費暴增原因，「我夏天冷氣24小時開最多也只是一千多呀，何況這是冬天，你這肯定是哪兒出問題了」、「被人偷電或者檢查電器」、「你屋內是否用電熱熱水爐，家電裡這最容易電費飆升，也有可能就是電熱水爐壞了」、「家裏的電熱水器是不是一直開啟的狀態？」。

料電暖器耗電量大

樓主之後回覆網民留言指，其熱水器是煤氣爐並非電熱爐，而縱觀全屋電器，相信是電暖器用電量多，「能想到唯一可能性是電暖器片，但是會耗電那麼多麼」。網友隨即指出「當然（耗電）了，電暖氣賊耗電，今年根本不冷啊，除非你家超西北」。

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文章授權轉載自《香港01》