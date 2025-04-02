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綠燈過馬路照樣被罰2,000元 影片瘋傳、網友震怒引爭議

香港01／ 撰文：布萊恩
警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。示意圖／Ingimage
警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。示意圖／Ingimage

警方3月24日起舉行大型執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違例事項，強調目標為保障市民寶貴生命。網路近日瘋傳1段影片，指旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，有多名行人因於綠燈「閃爍」時過馬路，被警察截停，要罰款2,000元。

影片引來網友熱議，有人質疑「其實綠燈閃爍又未正式轉紅，就是還是是合法範圍內，為什麼過不得？」，也有網友反駁，「綠燈閃爍都不能過，這是很多年的法例，很多人都已經忘記」、「明知抓人都照行，那就沒辦法了」、「這個位置這麼熱門還敢亂來？」。

綠燈「閃燈」過馬路　旺角多人被罰款

過馬路要注意交通規則，即使綠燈也要留意1種情況，否則會被罰款2,000元。有港男於3月26日（星期六）社交平台IG發布影片，指旺角有多名行人因過馬路問題被警察截停罰款，又提醒綠燈「閃爍」時過馬路，一樣會被罰款，需要注意。

影片見到，當時白天，現場為旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，馬路兩旁有多名警員徘徊，亦有行人被警員帶到一旁，相信是因過馬路問題被截停。而樓主於影片中寫上「綠燈斬（眨）緊燈嘅時候衝入去（過馬路）一樣會上當的」，提醒「旺角捉過馬路啊，提醒大家不要亂過啊，曾經有1次試過，眨燈過馬路一樣被人抓，罰了點錢」。

網友對綠燈「閃燈」過馬路引起爭議

網友看過影片議論紛紛，有人質疑「其實綠燈閃又未正式轉紅，就是還是是合法範圍內，為什麼過不得？」。隨即有大批網友反駁，「綠燈在閃也不能過，這是很多年的法例，很多人都已經忘記」、「綠燈閃已經不能過，除非你踏出之際才開始閃，但都要估計到底你是走不走到去對面」、「明知抓人都照行，那就沒辦法了」、「這個位置這麼熱門還敢亂來？」、「貪一時之快！紙幣跌得快！」。

也有網友擔心，「綠燈一直閃怎麼辦？是不是過不了？」。有網友建議，「如果真有這樣的問題燈，其實可以記錄位置，報回警察交通部，或者機電工程署檢查和維修」。

亂過馬路可罰款2,000元

根據運輸處網頁，交通燈「綠色人像」燈號閃動時，不可開始橫過馬路。根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。

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文章授權轉載自《香港01》

交通管制 影片 罰款 行人

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