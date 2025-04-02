舌尖上的德陽 撩動深圳味蕾

3月25日，「德」行天下．「陽」帆啟航—四川德陽城市品牌推廣活動（深圳站）舉行。當天下午，在深圳市南山區海岸城海德廣場，「德陽好物．相粵深圳」開集儀式正式舉行。劍南春酒、雪茄、火鍋、啞巴兔、回鍋肉……，各種「德陽好物」扎堆亮相，賺足了深圳市民和遊客的眼球。

「好香的火鍋味道！」走進德陽好物集市，40餘家企業帶來的270餘種特色產品琳瑯滿目，德陽將具有地方特色的名優特產「打包出川」，誠意滿滿向深圳朋友發出「德陽之約」。在這裡，麻辣鮮香的廣漢毛肚火鍋熱辣翻滾，市民遊客聞香而來，盡情享受川味的刺激與滿足；中江掛麵展區人氣爆棚，師傅一邊操作，一邊耐心講解著十八道工序的奧秘，每一根掛麵都承載著傳承千年的非遺密碼…。市民遊客紛紛駐足，一邊品嘗一邊讚不絕口。現場還邀請了當地流量主播即時直播帶貨，社交媒體話題、圖文短視頻等形式開展立體化宣傳推廣。

深圳市零售商業行業協會執行會長蔡培英表示：「此次德陽攜匠心好物南下，既展現了以誠待客的胸襟，也彰顯了以產興城的遠見，讓深圳人足不出城便能感受德陽的千年文脈與舌尖盛宴，也讓德陽企業直面粵港澳大灣區市場的澎湃活力。」

據悉，德陽將以此次活動為契機，與深圳展開互動交流、洽談合作、共謀發展，整合粵港澳大灣區與巴蜀資源，搭建產銷對接交流合作平臺，開拓兩地商貿消費新領域。