北京溫榆生態心 為野生動植物留荒野

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
溫榆生態心裡草長鶯飛，水鳥翔集。圖／本報北京傳真
溫榆生態心裡草長鶯飛，水鳥翔集。圖／本報北京傳真

約0.8平方公里的溫榆河公園生態心核心區今年年底前將實現封閉，限制遊客進入。最近，候鳥浩蕩飛越京城，溫榆生態心已成為生機勃勃的荒野。

清河、溫榆河在北京東北五環外的交匯處，有一片三角洲，目前這個季節是一派蘆葦蒼黃、草木雜亂的荒蕪景象。撥開樹枝，用望遠鏡聚焦河灘，幾百隻赤麻鴨自在鳧遊，灰鷺、蒼鷺在岸邊優雅踱步。這裡是溫榆河公園的生態心，專為野生動植物營建。

十年前，這是孫河鄉的沙子營村，幾十家砂石廠晝夜不歇，沙塵飄飛。疏解騰退後，規畫建設了溫榆河公園，它是京城最大的「綠肺」，面積足有30平方公里。「河流交匯處的水流形態非常豐富，魚多、昆蟲多、水鳥也多，應該重點封育保護。」溫榆河公園協調小組辦公室負責人李文宇說，因此兩河交匯處被劃定為「溫榆生態心」，面積超2.43平方公里，沒有遊樂設施，沒有精心打理的花草，也沒有園徑和路燈。今年底，生態心約0.8平方公里的核心區將實現封閉，讓自然演替主導生態恢復的進程，使之真正成為人跡罕至、草長鶯飛的荒野。

在公園留荒野，是城市「再野化」的寶貴嘗試，通過減少人類干預，並恢復關鍵物種、連通破碎生境，恢復和重建生態系統的功能。包括生態心在內，溫榆河公園近三成面積都規畫為自然帶，盡量減少人為擾動。溫榆河生態監測團隊的成果顯示，公園目前發現了199種植物、20種蝴蝶和326種鳥，大鴇、斑頭秋沙鴨、黑翅鳶等珍稀鳥類幾乎每年光顧。

溫榆生態心還要營建河心島，在岸邊構築深潭淺灘。幾片糧田也將採用新方式耕種─不追求產量，部分收成還要留給「偷吃」的鳥獸。工作人員還將在生態心的河灘地上嘗試保護和恢復自然草地景觀，讓更多珍稀動植物有可能回歸故土。

北京 團隊 黑翅鳶

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