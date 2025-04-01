兩岸學子黃帝故里快閃 「天地龍鱗」傳承中華文化

盼為兩岸關係發展注入正能量，傳承中華文化，鄭州大學中原優秀傳統文化傳播協會昨日組織校內台灣、香港、澳門及大陸學生，在乙巳年黃帝故里拜祖大典後上演「同心共閃・青春交響」文化快閃活動，透過民樂合奏、現代舞等和歌曲「天地龍鱗」，與拜祖大典主題「同根同祖同源」相呼應。

乙巳年「三月三」黃帝故里拜祖大典，昨在河南鄭州新鄭舉行，由文化方陣、岐黃方陣、台胞方陣、僑胞方陣、企業方陣、同拜方陣共540人的六大隊伍共拜人文始祖軒轅黃帝。陸方有大陸全國人大副委員長雪克來提·扎克爾，和河南省委書記劉寧、海協會長張志軍出席，台方則有國民黨副主席夏立言和大陸全國台企聯總會長李政宏等與會，以及港澳僑代表。

祭祖大典後，在鄭州大學港澳台事務辦公室、管理學院及音樂學院聯合支持下，鄭州大學中原優秀傳統文化傳播協會組織53名台灣、香港、澳門、大陸學生，進行「同心共閃・青春交響」文化快閃活動，呈現民樂合奏、現代舞等多種藝術形式，其中，由台灣知名詞作家方文山創作的歌曲「天地龍鱗」成為焦點。

快閃中，兩岸暨港澳學子共同演繹，唱出了「一片鱗一寸心」的文化共鳴。來自台灣，就讀鄭州大學教育學院應用心理碩士的董同學說，「透過這次活動，我對中華傳統文化有了更深的認識，與各地同學的合作也讓我收穫良多。」

另一名來自台灣，就讀漢語言文學系的劉同學表示，求學歷程中，深刻感受河南的歷史文脈，在活動中切身感悟到千年古都、百代人文的魅力；同樣來自台灣的陳同學目前是大四醫學生，她在黃帝拜祖快閃表演中參與部分的舞蹈，認為在這裡讀書，可感受和體驗先人留下的智慧。

至於為何在黃帝故里祭祖活動後，表演「天地龍鱗」歌曲加上舞蹈，學生表示，他們在舞蹈中融入黃河元素，還有紅色的扇子點綴，給人奔騰黃河之上落日餘暉的感覺，紅色也象徵著血脈相連，與此次拜祖大典的主題「同根同祖同源」相呼應；龍是中華民族的精神圖騰，每一片「鱗」都像這天底下的每一個炎黃子孫。

參演學生也表示，雖當前兩岸關係緊張，感受到一些壓力，但沒有「夾心餅乾」那麼誇張，認為只是暫時的，兩岸各有長短，應互相學習對方的長處代替對立，希望兩岸關係越來越好，自己也會積極參加兩岸文化交流活動。